Her mevsimin sevenleri vardır...

Lakin sadece yaz mevsimine aşkla bağlanılır.

Tam bugünlerde bu gerçeği bir kez daha anlıyoruz, değil mi?

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Zaten...Ve buyi her zamanseveriz.

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Sürekli sevmekten söz ediyorsun...Hepbir şeyler eklensin, bir şeyleristiyorsun...Sen, sevmeye hâlin kalmıyor, farkında değilsin.

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Önce dur...

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Ha bir de şu var...Saygı hem bir duygu hem de kültürel boyutu çok zengin bir davranış tarzı değilmiş de sadece basit bir görgü kuralıymış gibi, görüş alanımızdan çıkmaya başladı...

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Her birine gidip "Siz doğa görmemişsiniz" de diyemem ki...İki adım ötede toplu konutlar yükseliyor, burada üç beş ağaç...Bu mu doğa?Bir de tatili tenha bir yerde geçirip bunuolarak görenler var...Anne babası köyde büyümüş, yaşamış insanlar bileunutuveriyor, çok şaşırtıcı...

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Bir yandan kahvemi içip bir yandan daizliyorum...O ne?Olacak şey değil.Sigara içmek bir türne dönüştü.Yazık!Buradan çarçabuk dönmek gerek...

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