Turuncu kafa işi bitirdi...

"Verin şu Grönland'ı bana" deyip duruyordu ya...

İstediğini aldı...

Geçen haftanın patırtısı içinde haber kayboldu, oysa daha önceleri bu işin sonu ne olur diye az merak etmiyordunuz...

Baki Demirel Hoca bunu "Yeni merkantilizm çalışıyor" diye tanımlıyor ve nadir elementler konusunda ABD'nin önemli bir hamle yaptığını söylüyor...

Danimarka Krallığı da açıklama yapmış sonra...

"Anlaşma kırmızı çizgilerimizi çiğnemiyor" demiş; güldüm tabii...

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Bunları aylar önce yazdığımda burun kıvıran çokbilmişler şimdi yelkenleri suya indiriyor...Ve iş tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor...

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Gerçek şu...Herkesi savaştıran veya bir savaşın eşiğinde ama bu arada gayet benmerkezci bir mantıkla kendi geleceğini inşa eden bir ABD...ve ABD bundan hiç rahatsız olmuyor.Sürekli teyakkuz kadar ekonomileri yoran bir şey yoktur...Almanya ve Suudi Arabistan 'ın hâline bakın, ne demek istediğimi anlayın...

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İnsanın aklına İkinci Dünya Savaşı 'nda Hitler'in yaşadığı pişmanlıklar geliyor...(Stalin'in) üzerine doğru nasıl kışkırtıldığına ancak 1943'ün ilk aylarında uyanmıştı Hitler...Japonların Pearl Harbour baskınını (Aralık 1941) marifet sanıp hemen ABD'ye savaş ilan etmesini de daha sonradiye ifade ettiğini anlatanlar var.ABD ne yaptı?Hemen Avrupa'nın yardımına koştu sanıyor günümüz gençleri...OysaHaziran 1944'te geldiler Normandiya'ya...Bilmem anlatabildim mi?

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ABD, Trump eliyle dünyayı savaş tehdidiyle terbiye etmeyi ve bu tünelden yeniden "dünya egemeni" olarak çıkmayı planlıyor...

Her şeyden önce bunu bilelim...

Çin mi?

Çok konuşup çok yazacağız önümüzdeki süreçte...

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NOT DEFTERİ

Bu durmadan dönen çark, bu göz karartıcı hız, bu namütenahi yaratılış, oluş ve gidiş, tereddüdü ve tembelliği affetmiyor. (PEYAMİ SAFA / Bir Tereddüdün Romanı)