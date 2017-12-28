Ajans haberlerine göre İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in idam edilmesi çağrısında bulunmuş. Filistinlilere idam cezası getirecek olan yasa tasarısını parlamentoya sunması beklenen Liberman, Abd'in yargılandığı davanın dünkü duruşmasında ölüm cezası verilmesi çağrısı yapmış.



Yahudi kanı

Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle demiş:

"Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hâkimlere cesur olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."



Eichmann'ın idamı

İsrail yerleşimlerine operasyon düzenleyen Filistinliler için idam cezası öngören tasarıya ilişkin olarak da "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" demişti. İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez, 1962'de görülen davada Nazi suçlusu Adolf Eichmann'a karşı kullanılmıştı.



Örnek ABD'ymiş

Liberman'ın Filistinliler için idam cezası öngörülen tasarı hakkında söyledikleri böyleydi. Bunları okurken Nazi Almanyası yetkililerinin Yahudiler hakkında söylediklerini ve Eichmann gibi görevlilerin Yahudi ırkını yok etmek için yaptıklarını hatırlamamak mümkün müdür? Fakat işin en garip yanı Liberman'ın bu tasarıyı savunurken "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" demesi değil midir?



Guantanamo hukuku

Özellikle Guantanamo'da uygulanan hukuk söz konusu edilerek Amerika'nın da gerekirse hukuku askıya aldığını söyleyen ve bunun da demokrasinin bir yansıması olduğunu ileri sürenler artıyor. Oysa çağdaş dünyada "Guantanamo Hukuku" kavramı hukukun olmadığı bir düzen için kullanılmaktadır.

Filistinlilere karşı Holokost döneminden kalma anlayışla konuşan bir İsraillinin, bu anlayışı Guantanamo tutuklularına karşı uygulayan ABD'yi demokrasiye örnek olarak göstermesi, günümüz dünyasının traji-komik gelişmelerine bir örnek değil midir?