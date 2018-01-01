Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu AK Parti İl Kongresi'nde selefi ve dava arkadaşı Abdullah Gül'ün sivillere ceza muafiyeti getiren KHK hakkındaki eleştirilerine atıfta bulunarak isim vermeden seslendirdiği sitem dolu acı sözler, bu yılın geri kalan günlerini de işgal edecek gelişmelerin işaretidir.



Bay Kemal'in kayığı

"- Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun... Yazıklar olsun... Biz isim vermeyeceğiz ama bırakın bunu da söyleyelim."



Şairler bilir

Bu dramatik yol ayrılığının siyasete nasıl yansıyacağını yorumlamak için vakit erken. Olayı insan ve yaşam açısından ele almak şimdilik daha sağlıklıdır. Ve şairler bu gibi durumları daha etraflı işlerler. 1954 doğumlu Erdoğan'ın yaşı tabii ki 35'ten daha yukarı. Ama yine de Cahit Sıtkı Tarancı'nın "35 Yaş" şiirinde Cumhurbaşkanı'nın duygularını yansıtacak dizeler fazlasıyla var. Bu dizlerden bazılarını hatırlayalım...



Ayrılan yollar

"...Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız,

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız..."



Eski dostlar

Benim gibi pek çok insanın dileği bu dramatik yol ayrılığının kalıcı olmaması ve "Eski Dostlar" şarkısı eşliğinde, taze bir başlangıç için tarafların arayışa girmeleridir. Bu bakımdan Abdullah Gül'ün son olarak sosyal medyadaki mesajında "Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" demesi, kişisel dargınlıkların amaçlanmadığını kanıtıdır.

Farklı görüşlerden siyasetçilerin ağır söylemlerle demokratik siyaseti zaten yordukları bu dönemde, bir de aynı görüşten olan siyasetçilerin bu söylemleri birbirlerine yönlendirmemeleri tabii ki doğru olur.