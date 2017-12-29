Bir ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini korumak için devletin organları iç ve dış düşmanlara karşı önlemler alır. Bu önlemlerden bazıları güvenlik güçlerinin şiddet uygulamalarını da içerir. İstihbarat organları sürekli mevcut ve muhtemel tehlikeleri gözlerler. Ve bütün bu faaliyet hukuk çerçevesinde yürütülür.



Haince girişimler

Bu faaliyette devletin organlarını en fazla zorlayan durum iç ve dış düşmanların hukuk kurallarına uymamaları ve her çeşit ahlak dışı davranışları sahnelemeleridir. Türkiye bu açıdan ilk kez tarihte görülmedik ölçüde en karmaşık ve haince yöntemleri kolayca uygulayan bir örgütle karşı karşıya bulunmaktadır...



ByLock bulaştırmışlar

FETÖ'nün imamlarının son marifetlerini Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, basın mensuplarına açıkladı. Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Kocaman, örgütün bunu eski TUBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği "Mor Beyin" adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı.



TÜBİTAK imamı

Teknolojik gelişmeleri toplum hayatına yansıtmak amacıyla kurulmuş olan TÜBİTAK'ın bir teknisyeninin FETÖ'nün imamı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bu adamın FETÖ ile ilgisi olmayan 11 bin 480 kişiye mikrop bulaştırır gibi ByLock bulaştırması, bu örgütle mücadelenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.



Kamuoyu çalışmaları

Ama iş bu kadarla bitmiyor... ABD'nin en önemli üniversitelerinden birinde sunulan bilimsel içerikli bir tezde, Türkiye'de özgürlükçü kesimleri Fetullah Gülen'in temsil ettiği, karşısında da baskıcı Erdoğan'ın bulunduğu anlatılmıştır. Aynı şekilde Amerikan medyasının ve etkili kesimlerin beyinleri FETÖ elemanları tarafından Türkiye aleyhinde şartlanmaktadır. Yüzlerce milyon dolarlarla yürütülen bu faaliyette, ABD'li senatörler ve temsilciler yanında, savcılar ve yargıçlar da hedef alınmaktadır. Bunun son örneğini de Zarrab davasında görmedik mi?

Kısacası FETÖ ile mücadelede yolumuz uzun olacak.