2018'de beklenen yeni krizlerin ilki İran'da patladı. Bizdeki "Gezi Kalkışması"nda olduğu gibi mutsuz İranlıların başlattıkları yürüyüşler, sonunda şiddetin devreye girdiği ayaklanmaya dönüştürüldü.

Başta Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan olmak üzere İran'a düşman olan ülkelerin mesajlarla destek verdikleri ayaklanmalarda, devreye bu ülkelerin güdümündeki görevlilerin de girdikleri zannedilmekte...



TARİH DONDU MU?

İran'ı izlerken, tarihin yeniden yazılmasına ve yeni bir çağı başlatmaya vesile olacağını sandığımız "Bilişim Devrimi"nin, beklenenin tam tersine tarihi adeta dondurduğuna tanık olmaktayız. Oysa geçmiş dönemlerdeki "Endüstri Devrimi" benzeri büyük gelişmeler, toplumların gelişmesine ve refahın yaygınlaşmasına sebep olurdu.



KÖYÜN MUHTARI

Bilgi ve iletişimin merkezinde bulunduğu "Bilişim Çağı"nın sonunda dünyayı küçük bir köye dönüştüreceği öngörülmüştü.

Gerçekten dünya küçük bir köye benzedi. Ama bu köyün kendinden menkul muhtarı olan ABD'nin derin devleti, köydeki evleri gizlice dinleyip izlemeyi ve gerekirse bu evleri yakıp yıkmayı hak olarak görmeye başladı. Ve doğru bilgileri çarpıtıp kamuoyunun zihnini kirletmek için de sosyal medya kullanılmaya başladı.



ÇİFTE STANDARTLAR

Şu anda İran'da sahnelenen gelişmeleri bu nedenle tam ve doğru olarak yorumlayamıyoruz. Yüzde yüz gerçek olan durum ise, belirli devletlerin İran'ın istikrarından yana olmadıkları ve bu ülkedeki olayları bir kalkışmaya dönüştürmek için Bilişim Çağı'nın bütün araçlarını kullandıklarıdır... Mesela ABD'nin Trump'ı "İran'da demokrasi olmadığı için bu gelişmeler başladı" yorumunu yaparken, değil demokrasinin olması, kadınların insandan bile sayılmadığı Suudi Arabistan da ABD'nin yanında yer almaktadır.



TÜRKİYE DE HEDEFTE

Biz Türkiye olarak ilişkin tüm gelişmeleri krizler, darbe girişimleri ve kalkışmalar şeklinde yaşadık. Şu anda da merkezi Pensilvanya'da bulunan FETÖ'nün imamları, sosyal medya aracılığı ile hem Türkiye'nin hem Batı dünyasının haber ortamını kirletmekteler. FETÖ'nün CIA ve FBI tarafından korunup desteklendiğini ise bilmeyen kalmadı. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı kafa karıştırıcı sosyal medya saldırıları, Bilişim Çağı'nın bize yansıyan yanını gösteriyor.



BEREKET ERDOĞAN VAR

Bereket Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı biçimde olaylara hızlı ve doğru teşhisler koyarak, meydanı bunlara bırakmıyor Türk halkı da gerekirse canını ortaya koyarak bu tür müdahalelere meydan vermeyeceğini kanıtladı. Yani 2018'in ilk günlerinde İran'ı bu gibi düşüncelerle izlemekteyiz.