Amerika'nın Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya yaptığının aynısını biz de onlara yapsaydık... Mesela Türkiye'yi 2017'nin Şubat ayında ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'u, İncirlik üssünden çıktığı anda tutuklasaydık. Cezaevinde aylarca tuttuktan sonra etraflı bir iddianame ile yargı önüne çıkartsaydık. Bu iddianamede ABD'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin bulgular ve PKK/PYD terör örgütüne ABD'nin verdiği destek vurgulanarak, Dunford'a beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenseydi...



Mahallenin kabadayısı

Zarrap Davası diye bilinen skandalın sonunda Hakan Atilla'nın suçlu bulunmasının, bizim Joseph Dunford'u yargılayıp mahkûm etmemizden ne farkı vardır ki? Sonuçta Türkiye'nin içişlerine müdahale söz konusu değil midir? Ancak dünya mahallesinin kabadayısı ABD ne yaparsa yapsın kimse onu yargılamıyor. İsterse İran'ın içini karıştırsın, isterse Trump'ın tweet'leri ile uluslararası ilişkilerin ve hukukun temel ilkeleri ayak altına alınsın, Kudüs kararı ile Ortadoğu'yu bir kaosa sürüklesin, kimse bir şey yapamıyor.



Kınamaya devam

Sonuçta sadece bildiriler ve açıklamalarla ABD'nin yaptığı yanlışlar kınanıyor. Zarrap davasına ilişkin olarak sözünü ettiğimiz açıklamalardan ikisi, bu kınamalara örnektir...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki skandal kararı, "Siyasi bir kumpas davası" olarak değerlendirdi. Bozdağ, "Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz" dedi. Bozdağ'a göre jürinin Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmiyor.



İçişlerine müdahale

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dava hakkında şöyle konuştu:

"- Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu bellidir. Bu davaya bakan hâkim 2-3 yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor, ağırlanıyor. Bu kişi bu skandal davaya hâkim olarak bakıyor. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlarla Türkiye'ye zarar vermeyi düşünenler varsa, söz konusu olmadı bugüne kadar, olmayacak."