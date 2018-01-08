Bazı Gezi zekâlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde mutsuz oldukları için Amerika'ya göç ediyorlarmış. Bunlardan biri Houston kentinde bir ev almış ve çocukları ile eşini önceden Houston'a göndermiş. Kendisi de sonradan ailesine katılacakmış. Derken o ünlü kasırga ve arkasından gelen sel Houston'u ve bu arada bizimkinin evini de yıkıntıya çevirmiş.



DOĞAL UYARI

Kendi ülkelerinin geleceğini kendi gelecekleri olarak görmeyenlere Houston'da olduğu gibi bazen doğa da uyarılarda bulunur. Ama gerçeği görmek için bir doğal felaketle karşılaşmak gerekmez. Aklınızı ve kulaklarınızı açık tutar ve gözünüzü kapatmazsanız, göç etmek istediğiniz ülkelerle ve mesela ABD ile kendi ülkenizin yöneticilerini salim kafayla değerlendirebilirsiniz.



ATEŞ VE ÖFKE

Mesela şu anda ABD kamuoyu ve medyası, Başkan Trump'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tartışmakta... Yayınlandığı anda tükenen ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir yılını anlatan Michael Wolff 'un "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" isimli kitap, ABD'yi karıştırdı.



"BEN BİR DâHİYİM"

Twitter'dan mesaj gönderen Trump, kitabın yalanlarla dolu olduğunu ve mevcut olmayan kaynaklara dayandığını iddia etti. Çok konuşulan iddialardan biri de basın kralı Murdoch'un Trupm için "Aptal" dediği... Kitapta yer alan akıl sağlığının yerinde olmadığı iddialarına ilişkin olarak Trump son tweet'inde, "Ben çok başarılı bir işadamıyken meşhur bir TV yıldızı ve ABD Başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dâhi sınıfına girer" ifadelerini kullandı.



BİZDEKİ DURUM

Görüldüğü gibi ABD siyasetinin şu andaki en önemli sorunu Başkan'ın akıl sağlığı ve bu durumda sonuna kadar görevini sürdürüp sürdüremeyeceğidir... Türkiye'de ise durum çok farklı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programı'nda yaptığı konuşmanın bazı bölümlerini hatırlarsanız, Donald Trump'ta eksik olan akla kolayca ulaşırsınız...



AÇIK KONUŞALIM

"- Açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. İster yerli ister yabancı. Ne olursa olsun. İster içeride ister dışarıda... Bakınız... Eğitim öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hep konuşulur. Acaba uygulamaya gelindiği zaman... Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız acaba nereye kadar pergellerini açıyorlar? Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli fikrin savunucusu değilse kapıyı kapat, bu mu özgürlük?"

PROFESÖR MÜSVEDDESİ

"- Kim ki sen düşünme, akletme diyorsa bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Pensilvanya... Orada bir murakabe, değerlendirme, sorgulama var mı? Ne diyorlar orada olanlar? O dediyse doğrudur. Profesör müsveddesi var. O bize şah damarından yakındır diyor."