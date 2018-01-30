CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamalar, sadece Afrin Operasyonu'nun ana muhalefeti ürküttüğünü açığa çıkarmakla kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun siyasi tarihe ilişkin bilgisinin çok zayıf olduğu da anlaşıldı. Bu açıklamalarında Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

"- Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur. Bunu sadece AK Parti'nin başarısı gibi aktarmak doğru değildir. Hiçbir ülke sınırında terör konuşlanmasını istemez. Afrin Harekâtı'nın erken seçim kozu olarak kullanılması da doğru değildir."



ZAYIF TARİH BİLGİSİ

CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerinden onun siyaset tarihi üzerinde pek fazla bir çalışma yapmadığını gösteriyor. Eğer bu konuda biraz çaba harcasaydı, askeri operasyonların ve hatta askeri zaferlerin, bunları yöneten iktidarlara seçim zaferleri getirmediğini bilirdi.



MİĞFERLİ ECEVİT POSTERLERİ

Mesela Kılıçdaroğlu uzağa gitmeyip kendi partisi CHP'nin, 1974'teki Kıbrıs Operasyonu ve zaferi sonrasında neler yaşadığını hatırlasaydı... Biraz vakit ayırıp Kıbrıs zaferi sonrasında neler yaşandığını öğrenirdi. Miğferli Ecevit posterlerinin hâkim olduğu bir ortamda CHP'nin askeri zaferi seçim zaferine dönüştürmeye çalışırken, iktidarı Milliyetçi Cephe hükümetlerine teslim ettiğini görürdü...



CHP 1950'DE YENİLMEDİ Mİ?

Daha ötesi var mı acaba? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını mümkün kılan Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı CHP'nin "Ebedi Şef"i Atatürk ve 2'nci Adam da İsmet İnönü değil miydi? Ya sonra ne oldu. İlk gerçek serbest seçimde "Milli Şef" İsmet İnönü'nün CHP'si Demokrat Parti karşısında yerle bir olmadı mı?



CHURCHİLL YENİLMEDİ Mİ?

Siyasi tarihe pek fazla ilgi duymadığını Afrin operasyonundan ürkmesi ile anladığımız Kılıçdaroğlu, biraz daha çaba gösterseydi... 20'nci yüzyılın en büyük askeri zaferinin altında imzası bulunan Muhafazakâr Parti lideri İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in, 2'nci Dünya Savaşı'nın bitiminde seçimde yenilerek iktidarı İşçi Partisi'ne ve Clement Atlee'ye teslim ettiğini de öğrenirdi.

Eğer iktidarlar halkı mutlu etmezlerse, hiçbir askeri zafer onlara seçim zaferi getirmez.