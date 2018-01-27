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MEHMET BARLAS
27 Ocak 2018, Cumartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Hem PKK’ya hem de FETÖ’ye kucak açan bir stratejik ortak

Afrin Operasyonu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi problemlerle dolu bir zemine ittiği için, bazıları "İttifaktan çıkıyor muyuz" diyerek hem endişelerini seslendiriyorlar, hem de sert eleştirilerde bulunuyorlar.
Oysa dış politikadaki gelişmeleri değerlendirirken, dünyanın sadece Türkiye ve ABD'den ibaret olmadığını hep göz önünde tutmak gerekir.

PYD mi PKK mı?
ABD'nin bizim Afrin operasyonumuza hangi açıdan karşı çıktığını anlamak kolay değil. Çünkü başta Başkan Trump olmak üzere ABD'nin resmi sözcülerinin bir söyledikleri diğer söylediklerini tutmuyor. ABD kendisinin de terör örgütü olarak kabul ettiği 'ya ve onun uzantısı olan PYD'ye karşı Türkiye'nin kendi sınırlarını korumak amacıyla yaptığı operasyonu, hem anlıyor hem de anlamıyor.

Hem PKK'ya hem FETÖ'ye destek
Daha ötesi var mı? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert gelişmelere ilişkin bilgi verirken "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü" diye konuştu.
hedef alınan PYD'nin PKK'dan başka bir şey olmadığı dünkü The 'da da konu ile ilgili haberde çok açık anlatılıyordu.
Kısacası ABD şimdi silah yardımı yaptığı terör örgütünün PKK olmasının neden olduğu çarpıklığın etkisinde.
Stratejik ortağı Türkiye'yi tehdit eden PKK'ya veya 'ye verdiği desteğin bu ortaklığa verdiği zararın çapı, ABD'yi ürkütmeye başladı.

ABD tek başına
ABD sanki sadece Türkiye ile mi problemli ilişkiler içindedir? Time dergisinin son sayısının kapağında, ABD'nin yalnızlığı anlatılıyor. Kapakta büyük bir beyaz kıta ABD'yi temsil ediyor.
Üzerinde Amerikan bayrağı ve altında "America Alone" yani "Amerika tek başına" başlığı var. Çünkü Donald Trump gafları ve çelişkili açıklamaları ve yaptığı sivri çıkışlarla Washington'ı giderek yalnızlaştırmakta. Trump'ın Kudüs çıkışı sonrasında ABD Birleşmiş Milletler'de yalnız kalmadı mı? Trump, göçmenler ve geldikleri ülkelerle ilgili sözleriyle de Güney Amerika ile Afrika ülkelerini de öfkelendirmekte.
Yani Türkiye ile ABD'nin bozulan ilişkilerinde kimin sorumlu olduğu aranırken, ABD'nin ilişkilerinde sorunlu olmadığı ülkenin pek bulunmadığını da hatırlamak gerekiyor.

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