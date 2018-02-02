Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa Francis'in davetlisi olarak 4-5 Şubat'ta yapacağı Vatikan ziyareti, "Papalık" diye bilinen minik devleti ve ucu bucağı bilinmeyen bir etki ağını yeniden gündemimize taşıyacaktır.



Ele alınacak konular

Ankara'da yapılan resmi açıklamaya göre Cumhurbaşkanı, "Papa Francis ile yapacağı görüşmenin akabinde, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak."



Menderes Roma'da

1955'te dönemin Başbakanı rahmetli Adnan Menderes Vatikan'ı ziyaret için İtalya'ya gittiğinde, muhalefet "Menderes Roma'da-Türkiye komada" tekerlemesini üretmişti. Bugün böyle bir tekerlemeye nükte biçiminde bile yer olmadığı kesin. Çünkü şu anda Türkiye komada falan değil Afrin'de...



Kudüs ve Papa'nın tutumu

Cumhurbaşkanı Papa Francis'le görüşürken, muhtemelen önce Papa'nın Kudüs konusundaki tutumundan ötürü ona teşekkür edecektir. Bu gibi konuların dinler üstü bir bakış açısından ele alınabileceğine en iyi örnek, Papa'nın Kudüs konusunda İslam dünyası ile aynı çizgide tutum göstermesidir. Bağnazlık ve insan istismarı konularında çarpıcı çıkışları ile dikkati çeken Papa'nın, "İslamofobi"ye negatif biçimde baktığı biliniyor.



İlişkiler hep iyi oldu

Türkiye ile Vatikan'ın ilişkileri daima iyi oldu. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak Papalık İstanbul'da sürekli bir temsilci bulundurmaya başladı. 1959'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Vatikan'da Papa XXIII. Jean ile yaptığı görüşmenin ardından, 11 Nisan 1960'ta diplomatik ilişkiler kuruldu... Vatikan Büyükelçiliğimiz 1962'de faaliyete geçmiştir. Türkiye'ye gelen Papalar da sırayla 1967'de VI. Paul, 1979'da Papa II. Jean Paul, 2006'da XVI. Benedikt ve 28-30 Kasım 2014'te Papa Francis'tir.