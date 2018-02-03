CHP'nin 36'ncı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4'ü olağanüstü 2'si olağan kurultayı, 3-4 Şubat'ta yani bugün ve yarın yapılacak. Bugün genel başkan seçimi var, yarın ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler. Aday adaylarının aday olabilmeleri için delegelerin yüzde 10'unun imzasını almaları gerekiyor.



KURULTAY ZAFERLERİ

Cumhuriyet'in kuruluşundan çok partili demokrasinin 1950'nin 14 Mayısındaki ilk gerçek seçimine kadar tek başına iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi, bir daha seçim zaferi kazanıp tek başına hiç iktidar olamasa da, bütün bu süreleri aşıp bugüne kadar gelebilen tek partimizdir... Uzun ömürlü olmak açısından ikinci gelebilecek olan MHP'yi de tabii ki unutmamak gerekir. Buna karşı demokrasi tarihimize ve ülkemize damgalarını vurmuş olan Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin, ANAP'ın, DYP'nin yok olmalarını da hesaba almalıyız...



ALTI ZAFER

Artık sadece kurultay zaferleri ile koltuklarını korumak durumunda olan genel başkanların sonuncusu Kılıçdaroğlu, seçildiği 22 Mayıs 2010'dan bugüne kadar altı kurultay zaferi kazandı. Selefi Deniz Baykal ise istifa ettiği güne kadar, 2000 ile 2010 arasında Genel Başkanlık yapmıştı.



İNCE SERT KONUŞTU

Bu kurultayda Kılıçdaroğlu'nun diğer başkan adaylarının seslendirecekleri sert eleştirilere hedef olması kaçınılmaz görünüyor. Örneğin Fox TV'de Fatih Portakal'ın konuğu olan aday adayı Muharrem İnce, CHP'nin ilkesiz bir parti haline geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun iktidar hedefinin olmadığını ve partinin yüzde 25 oyla mutlu olan bir azınlığın elinde olduğunu söyledi. Açıkçası İnce'nin acı gerçeği yansıtan bu görüşlerini CHP tabanının önemli bölümü de paylaşmakta.

Ama nedense bu acı gerçek genel başkan seçimine hiç yansımıyor.



DEĞİŞİM GEREKLİ

Kurultay zaferi ile yetinen genel başkanların, üsluplarını sertleştirmeleri ve Tayyip Erdoğan takıntısını CHP'nin ideolojisi haline getirmeleri açınılmazdır.

Bunlar ana muhalefet görevini yerine getirmek yerine, bir nevi evcilik oyunu oynayarak kendilerini avutmaktadırlar.

Dilerim bu Kurultay CHP'nin bu açmazına çözüm getirir.