Sisi yönetimi Mısır'da Osmanlı izlerini silmek için yoğun çaba harcıyormuş.

Bir tarihçi Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in binlerce Mısırlıyı katlettiği ve Osmanlı'nın Mısır'ı sömürdüğü iddiasını gündeme getirince, Mısır'ı fethedip Osmanlı topraklarına katan Yavuz Sultan Selim'in adını taşıyan Kahire'nin Zeytin semtindeki "Birinci Selim Caddesi"ne, Mısır Silahlı Kuvvetlerinden hayatını kaybeden bir Mısır askerinin adının verilmesi kararlaştırılmış.



Durmadan değiştirdik

Bu haberi okurken siz de gülümsemişsinizdir ve belki "Mısırlılar bu zamana kadar neden bu caddenin adını değiştirmemişler acaba" diye merak da etmişsinizdir.

Bizde de birileri Yavuz'un adının 3'üncü Köprü'ye verilmesine karşı çıkmamışlar mıydı? Bırakın caddeleri, şehirlerin adını değiştirmek bile bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil midir?



Megri, Fethiye olmadı mı?

Tarihçi Ayşe Hür'ün verdiği bilgilere göre 5 Ocak 1915'te Enver Paşa tarafından askeri kıtalara gönderilen talimatnamede Ermenice, Rumca ve Bulgarca dillerden olan il, ilçe, köy, dağ ve nehir adlarının Türkçeye tahvili isteniyormuş.

Dersim'deki "Kızılkilise"nin Nazimiye, Muğla'daki "Megri"nin Fethiye, Bursa'daki "Mihaliç"in Karacabey, İzmir'deki "Ayasluğ"un Selçuk olması bu döneme rastlıyor.



İleri gitmedik mi?

Cumhuriyet'ten sonra da İzmit Kocaeli, Makriköy Bakırköy, Ayastefenos Yeşilköy, Kırkkilise Kırklareli, Cadde-i Kebir İstiklal Caddesi, Tatavla Kurtuluş, olmadı mı?

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr.

Yusuf Halaçoğlu, "Cumhuriyet döneminde illerin birçoğunun adı değiştirildi.

Çünkü orada yeni sakinler vardı. Yunanistan'da, Bulgaristan'da Osmanlı'dan kalma yer adı kalmamıştır.

Bizler biraz daha ileri gitmişiz, Türkçe olan yer isimlerini bile değiştirmişiz" diye durumu yorumlamıştı.



Dersim Tunceli olmadı mı?

1934-36 arasında halkevleri, yurt çapında 834 köye Türkçe isimler vermiş. 1935'te Dersim'in adı Tunceli olmuş. 1937'de Mamuretülaziz'e önce El'azık denilmiş, sonra bu ad Elazığ'a çevrilmiş... Çölemerik Hakkâri, Bedlis Bitlis, Pasür Kulp, Sert Siirt olmuş. 1956'da kurulan Ad Değiştirme İhtisas Komisyonu, 1978'e kadar yaklaşık 75 bin yerleşme adını incelemiş ve bunlardan 28 bin kadarını değiştirmiş.



Biz üstadız

Kısacası Mısır'ın Sisi'sine bir caddenin Osmanlı'dan kalan adını değiştirdi diye kızmayalım.

Sisi'ye kızmak için çok neden bulabiliriz. Ama isim değiştirme işinin üstadı biziz... Temel'in oğlu olmuş. "Adını ne koyalım" diye sormuşlar. Temel de "Adını Temel koyun, ben kendime yeni isim bulurum" demiş ya...