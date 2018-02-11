Bazı endişeli vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte Avrupa ülkelerine, Kanada'ya ve Amerika'ya göç etmek çabası içinde olduklarını duyuyor ve şaşırıyorum... Bir ayağı Avrupa'da diğer ayağı Ortadoğu'da bulunan ve Balkanlar ile Kafkaslar gibi stratejik önem taşıyan coğrafyaların ekseni üzerinde bulunan bir ülkede yaşamak, bazılarını yormuş olabilir. Ancak yaşanılan zorluklar ve içinde bulunduğumuz sıcak krizler, ne ilk kez sahneleniyor ne de bunları son kez göreceğiz.



Gerçekleri görebilseler

Endişeli vatandaşlarımız geride kalan yıllarla bugünü karşılaştırmayı deneseler, düne göre ne kadar güçlü ve istikrarlı bir ülkede yaşadıklarını görebilirler. Bugün aileleri ile birlikte göç etmeyi tasarladıkları ülkeler 2'inci Dünya Savaşı'nın trajedilerle dolu günlerini yaşarlarken, Türkiye barışı korumayı başarmıştı. Şimdi Türkiye'yi özgürlüklerin kısıtlandığı iddialarıyla suçlayan ülkeler, Yahudi ırkını yok etmek için inanılmaz insanlık dışı projeleri gerçekleştirirken, Türkiye'nin üniversiteleri, işletmeleri Yahudilere kucak açmaktaydı.



Ortadoğulu olmak

Ortadoğulu olmak tabii ki kolay değil. Parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'nun eski toprakları üzerinde sahnelenen emperyalist oyunlar, bu topraklardaki halkları birbirlerine düşürdü. Petrol gibi yeraltı zenginlikleri mesela Norveç'te çıktığı zaman ülke ve halk zenginleşirken, Ortadoğu petrolü ya diktatörleri ya da teokratik oligarşileri ve sonunda Batı'nın silah endüstrisini zengin ediyor.



Demokrasiye geçebildik

Osmanlı'nın çekirdeğinde bulunan Türkiye bu açmazı çok partili demokrasiye geçerek aştı. Sonunda askeri darbeleri ve demokrasinin üzerindeki derin devlet vesayetini de geride bıraktık. Yakın tarihimizde görülmedik ölçüde alt ve üst yapımızı yeniledik, çok alanda kendimize yeterli hale geldik.



Kıymet bilelim

Bugünümüzün dünümüzden daha ileri ve daha güvenli olduğu kesindir. Yarınımız da bugünden daha ileri ve daha güvenli olacak. FETÖ ya da PKK benzeri tehditlerin Türk devleti karşısında çok uzun süre direnebilmeleri imkânsızdır... Bugün yaşanılan Afrin operasyonu, Türkiye için sınırlarda güvenliği sağlamayı amaçlayan asayişi koruma amaçlı bir önlemdir.

Endişeli vatandaşların, yaşadıkları ülkenin kıymetini bilmelerini diliyorum. Türkiye'de edindikleri varlıkları yabancı ülkelere taşırken, en azından vicdanları sızlamalıdır.