Mümkün olsa da, uluslararası siyasetin kavgalı tarafları birbirlerine fıkralar anlatarak, savlarını savunsalar... Böyle bir durum olsaydı mesela bizim Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'un sadece Türkiye'yi ilgilendirmesi gereken konulardaki sorgulamalarına karşı, bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla cevap verebilseydi...

İnsanların kendilerini ilgilendirmeyen konulara karşı duydukları merakı tersleyen bu fıkrayı mutlaka bilirsiniz...



Sana ne bana ne...

Adamın biri Nasrettin Hoca'yı yolda çevirmiş,

- Hocam, bir tepsi içinde kızarmış bir hindi götürdüler demin, demiş.

Hoca omzunu silkmiş ve adamı azarlamış:

- Bundan bana ne be adam!

Ne var ki azar adamı susturmamış.

- Hocam kızarmış hindiyi sizin eve götürdüler ama demiş...

Bu kez Hoca daha sertleşmiş, bağırmış adama:

- Öyleyse bundan sana ne!



Bir de Esad çıktı

Ama çıkarlar devreye girince, kimsenin kimseye fıkra anlatacak hali kalmıyor. Ve sınır güvenliğinizi korumak için başlattığınız Afrin operasyonunda ABD'nin PKK/PYD'nin destekçisi olması ile uğraşırken, bir bakıyorsunuz Suriye'nin Esad'ı da devreye giriyor. Haberlere göre Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler de PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e girmeye hazırlanıyorlarmış. Güzelim Halep'in yerle bir olmasını hem izleyip hem de yıkıma katkıda bulunan Esad, demek Afrin söz konusu olunca kendine geldi...



Gelirse görür

Ürdün'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberleri şöyle değerlendirdi:

"- Afrin bölgesinde Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG'yi temizlemek için operasyon başlattık. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durduramaz. Bu Afrin için de Menbiç için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."