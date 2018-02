Toplumların yaşamı çok boyutludur.

Askerlerimizin Afrin operasyonundaki adımlarını izlerken, bir yandan da Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın bize karşı ne tür yaklaşımlar sergileyeceklerini anlamaya çalışırız. Bu arada üç meslektaşımıza verilen müebbet hapis cezasının nasıl olsa Yargıtay'da yeniden değerlendirileceğini ümit ederken, "Amerika Öcalan'ı bize vermeseydi, idam cezası hâlâ geçerli olurdu" diyerek halimize şükrederiz.



Sezenim'in şarkıları

Söylediğim gibi bu tür kriz içerikli konular arasında hayat devam ediyor.

Örneğin sevgili Muazzez Abacı "Sezen'imin Şarkıları" albümünü çıkarmış... Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkıları "İkinci Bahar", Tutuklu", "Sarı Odalar" falan Abacı'nın yorumuyla yeni boyutlara ulaşıyor. Bu albümü bırakıp güzelim Dilek Türkan'ın "AN" albümünü dinlemeye başlıyorum.

İki bölümlü bir albüm bu...

1918 ve 2018 başlıklı iki disk var.

Derya Türkan'ın kemençede, Göksel Baktagir'in kanunda, Yurdal Tokcan'ın udda olduğu 1918'deki Yorgo Bacanos'un "Bir Yaz Gecesi"ni, bu yazıyı yazarken dinliyordum.



Şennur Dinleyen olayı

Bunlarla bitmiyor yeni yayınlar...

Tanburi Pelin Değirmenci ile kanuni Devrim Ekiz'in ortak çalışmaları olan "Gamteli" albümü de, dinlenilmesi gereken bir çalışma. Hafta içinde Pelin Değirmenci tanburu ile bendeydi.

O çaldı Bekir Ünlüataer söyledi, ben de hayal ufuklarında dolaştım. Bu arada geçen günlerden birinde Şennur Dinleyen'i dinledim ve kendimi taş plaklar devrinde yaşıyorum sandım. Şennur Dinleyen kemani Turay Dinleyen'in kızı... Baba çalıp kız söyleyince kemanla insan sesi bir oluyor. Pera Müzesi'ndeki konserler de devam ediyor. Son olarak Münip Utandı'nın Yesari Asım şarkılarını yorumlamasının kaydını dinledim.



The Post filmi

Bu arada Meryl Streep'in Kay Graham'ı Tom Hanks'ın da Ben Bradlee'yi canlandırdığı Spielberg'in "The Post" filminde, Kay Graham'ın kızı Lally Veymouth'un İstanbul'a geldiğinde bana anlattıklarının doğrulanmasını da izledim. Lally Veymouth "Annem Vietnam kâğıtlarını yayınlarken uzun bir süre Beyaz Saray'a davet edilmemeyi bile göze aldı" demişti. Lally Veymouth'a Dinç Bilgin dönemi Sabah'ın İkitelli'deki binasını gezdirmiştim. Şaşırmıştı... "Siz ne kadar zenginsiniz, yüzme havuzu bile var bu binada. Biz Washington Post'da kahve parasını bile hesap ederiz" demişti... Şimdi izlenme sırasında Gary Oldman'ın Churchill'i canlandırdığı "Darkest Hour" filmi var.