Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi böyle bir şey... Ülkenizin güvenliğini korumak için sınır dışında bir askeri operasyon başlatmaya karar veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak hem başkomutansınız, hem de bu operasyonun kaderi ile sizin siyasi kaderiniz birbirine bağlanmış durumda. Bu arada ülkenizin Cumhurbaşkanı olarak da, dış dünyadan yöneltilen tehditlere karşı amansız ve aralıksız bir mücadele veriyorsunuz. Akıl almaz bir tempo ile geceyi gündüze katıyorsunuz.



Parti ve örgüt

Bir yandan da iktidardaki partinin kurucusu ve genel başkanısınız. İlçelere kadar uzanan örgütteki aksaklıkları saptıyor, örgütü yenilemek için partili belediye başkanlarınızı görevden alıp, yerlerine yeni isimleri atıyorsunuz. Bu arada ülkedeki büyük yatırımların gerçekleşmesi için gereken kararları alıyor, yeni finansman modelleri oluşturuyorsunuz.



Hizmetler kanıksanır

Ama sonuçta her şey, önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlere ve cumhurbaşkanı seçimine endekslidir. İnsanüstü bir tempoyla çalışmanız, ülkenizi yeni bir çağa taşımanız, insanlarınıza ülkeye güven duygusu aşılamanız faydasızdır. Çünkü toplumların hafızası zayıftır... Deniz altından geçitler, yurdu kaplayan çift yollar, askeri operasyondan bile etkilenmeyen güçlü ekonomi falan, toplumun alıştığı ve kanıksadığı kolaylıklar ve başarılardır. Özellikle gençler için, bunlara sahip olmak doğal gelmektedir...



Seçim kazanılmalı

Kısacası, partinizin genel başkanı olarak yerel seçimleri ve partinizin adayı olarak da Cumhurbaşkanı seçimini kazanmanız gerekmektedir. Ülkeye yaptığınız hizmetlerin, alt ve üst yapıyı yenilemenizin, dünyanın güçlü ekonomileri arasına ülkenizi taşımanızın seçimleri kazanmanıza yetmeyeceği bellidir.



Yeni zamanlar

Geçmişlerinde hiçbir siyasi ve idari başarıya imza atmamış rakipler sizi seçimlerde zorlayabilir. Size karşı akıl dışı ittifaklar kurulabilir. Yani çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi böyle bir şeydir. Toplumun yeni beklentilerine, huzur ve güvenlik arayışına seçimin yapıldığı zaman diliminde cevap verebildiğiniz oranda, seçmenin oyunu alabilirsiniz. Eski seçim zaferleri ve bu zaferleri sağlayan sloganlar geride kalmıştır. Çünkü sizin çabalarınızla, toplum yeni bir zemine ve yeni beklentilere ulaşmıştır. Şimdi sıra bu yeni zamanların toplumuna hitap edecek sloganları bulmaya gelmiştir.