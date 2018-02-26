Zeytin Dalı operasyonunun hedefi olan Afrin, operasyonun başlangıcında çoğumuz için soyut bir coğrafi oluşumu ifade ediyordu. Afrin ilçesine uzanan yollardaki yerleşim merkezleri teröristlerden arındırıldıktan sonra, ilçe de barışa ve huzura kavuşturulacaktı.

Afrin'in Halep vilayetine bağlı bir ilçe olduğunu biliyordum. Toplam yüzölçümü 3 bin 900 kilometrekare olan ilçenin merkezi de Afrin kentiydi. Kilis'e çok yakın bir konumda bulunan Afrin'in batısında Hatay, kuzeyinde Kilis, güneyinde ise Halep bulunmaktaydı... Afrin konusundaki coğrafi bilgilerim bunlardan ibaretti.

PYD kantonu

Siyasi konum olarak da Afrin, Kobani'nin ardından Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin ilan ettiği kantonlardan biriydi. 2014'te Nusra Cephesi'nin, Afrin'e saldırmaya hazırlandığını söyleyen KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Kobani düşerse veya Afrin'e saldırırlarsa, Türkiye'deki çözüm süreci biter" diye konuşmuştu. El Cezire'ye göre Türkiye'nin Nusra Cephesi'ni durduracak nüfuzu olduğunu söyleyen Bayık, aksi halde Mart 2013'te başlayan ateşkesin bozulabileceğini söylemişti.

350 bin Afrinli

Dün Başbakan Yıldırım'ın Milli Denizaltı Projesi'nde, Muratreis denizaltısının ilk kaynak töreninde yaptığı konuşmayı dinlerken bir anda Afrin'in gözümdeki yeri daha da farklılaştı. Başbakan Binali Yıldırım, şunları söylüyordu:

"- Tamamen PKK/ PYD/ YPGDEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içinde yaşamlarını sürdürecekler" diyordu.

"- Afrin'de Kürt, Türkmen ve Arapları terör örgütünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattık. İnşallah tamamen temizleyeceğiz. Yeni nesil denizaltılarımız çok ileri teknolojiye sahip olacak."

İnsanlar ve Afrin

Düşünebiliyor musunuz? Bir coğrafya ve bir askeri operasyonun konusu olarak baktığımız Afrin'den Türkiye'ye sığınmış 350 bin bahtsız insan varmış. 2004 sayımında ilçenin toplam nüfusu 500.000'miş. İlçenin merkezi olan Afrin kentinin nüfusu da 2004 sayımına göre 36.562'ymiş. Düşünün ki şu anda Afrin, halkın çoğunluğunun terör örgütlerinden kaçmak için Türkiye'ye sığındığı bir bahtsız bölge...

Artık Afrin benim gözümde farklı bir konumda...