2'nci Dünya savaşı sonunda oluşturulan karşı kamplardaki siyasi ve askeri paktlar gibi, yeniden bir dünya savaşı olmasın diye kurulan Birleşmiş Milletler (BM) de işlevlerini yitiriyorlar.



Patron Amerika

Mesela bizim NATO'nun karşısındaki Varşova Paktı, Sovyetler Birliği'nin ve Demirperde'nin buharlaşması ile birlikte yok oldu. Aslında NATO da sallantıda. Amerika NATO'nun Avrupalı üyelerinin yeterli katkı yapmadığından yakınıyor. Bu arada NATO'nun varlığını sürdürmesi için de, durup dururken Rusya düşman ilan edildi. Oysa Yeltsin Rusya'sı NATO'ya girmeye hazırdı. NATO'nun bizim sınırlarımızı koruma biçimi de anlaşılmaz durumda değil mi?



Güvenlik Konseyi

BM'ye üye ülkeler ise, Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olan ülkelerin karşılıklı olarak alınan kararları veto etmesinin seyircisi. Mesela İsrail'in işgali altındaki topraklara dönük saldırgan tutumunu kınayan kararlar, ABD tarafından mutlaka veto ediliyor. Şimdi de İran'a dönük Amerikan güdümlü kararları Rusya veto ediyor.



Irak'ın işgali

Aslında özellikle ABD'nin Irak'ı işgal ederken BM kararına ihtiyaç duymadığı hatırlanırsa, bu kuruluşun hâlâ neden var olduğu da sorgulanabilir. Geçmişteki Milletler Cemiyeti nasıl bir dünya savaşının patlamasını önleyemediyse, galiba şimdiki durum da bundan farklı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli vurguladığı gibi "Dünya beşten büyük" ama özellikle ABD kendisini dünyadan da büyük görüyor.



Guta'daki cehennem

BM'nin hem işlevsiz hem de çaresiz kaldığının son örneği Suriye'ye dönük olarak alınan ateşkes kararına uyulmaması oldu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'de insani ateşkes kararına rağmen çatışmaların devam etmesi üzerine "Sözün bittiği yerdeyiz artık, Suriye'de savaşın başladığı günden beri silahların susması çağrısı yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararları tamamen görmezden geliniyor" demiş.



Esad bile dinlemiyor

Güvenlik Konseyi 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Görüldüğü gibi artık BM, Esad rejimine bile söz geçiremiyor.