Çanakkale Zaferi'nin bir yıldönümünde daha millet olmanın heyecanını yaşarken, Afrin'den topraklarımıza yönelen PKK/PYD tehdidini sona erdirmeyi amaçlayan Zeytin Dalı Operasyonu'nun hedefine ulaştığı haberiyle coşkumuz zirvelere vardı...

Bu konudaki açıklamayı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle yaptı...

Afrin merkezindeyiz

"Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Şehitlerimiz...

Tabii ki sınırlı hedefli bir askeri operasyonu, bir büyük askeri zafer olarak kutlamak mümkün değildir. Ancak Afrin Operasyonu da riskler taşıyan, uluslararası camianın sade dikkatini değil tepkisini de çeken bir askeri harekâttı... Bu operasyonun uzaması sade dış ilişkilere değil ekonomiye de onarılması güç yaralar açabilirdi. Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilirken 46 şehidin ve 225 yaralının bulunduğu da hatırlanınca, "Zeytin Dalı Operasyonu"nun ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır.

Ordu ve millet

Bu askeri başarıyı ustalıkla yöneten kurmayları da, canlarını ortaya koyarak savaşan askerlerimizi de kutluyoruz. Bu başarılı operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bölümünün kendi ülkelerini ve kendi halklarını hedef alan 15 Temmuz darbe teşebbüsündeki rolünü de, tarihin kirli yapraklarına itmeye yarayacaktır.

Çok iyi yönetildi

Mutluyuz ve gururluyuz. Afrin'i bir harabeye çevirmeden teröristlerden temizleyen askerlerimizi ve bu operasyonun siyasi risklerini ustaca taşıyan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti Hükümeti'ni kutluyoruz. Ekonomimiz bu kadar güçlü olmasaydı, bu sınırlı operasyon bile günlük hayatlarımıza büyük yükler getirebilirdi.