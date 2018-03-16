Sosyal medyayı kullanan trollerin olayları çarpıtarak kitleleri gereksiz endişelere ve tepkilere yönlendirmesi konusunu Ertuğrul Özkök Hürriyet'teki köşesinde işlemişti...



Nefret mesajları

Genç 11 insanın hayatlarını kaybettikleri uçak kazası üzerine yayınlanan ve büyük tepkiye neden olan iğrenç nefret mesajlarının, gerçek kişiler tarafından gönderilmiş olamayacağı ihtimalini hatırlatmıştı Özkök... Sanki birileri kutuplaşmayı körüklemek için bu tür mesajları üretmekteydiler.



İstihbarat örgütleri

Özkök'ün bu uyarısına Fehmi Koru da "Günlüğü"nde katıldı ve şunları yazdı:

"-Esas dikkatli olunması gereken ise, Türkiye'de insanların sosyal medya bağımlılığı ve kendisine o yolla iletilen mesajlara inanma eğilimi yüzünden, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak ciddi sorunlar... Yerli ve daha çok da yabancı troller hepimizi yanıltarak yanlışlara sevk etmek için hazırolda bekliyorlar... İstihbarat örgütlerinin tam da bu amaca hizmet etsin diye oluşturdukları birimler bulunduğu biliniyor; birini ben de dikkatinize sunmuştum."



Sözde fetvalar

İki meslektaşımın bu uyarılarına ben de katılıyorum. Ancak beni endişelendiren durum sadece uçak kazası üzerine trollerin yayınladıkları rezil ve sefil yorumlardan ibaret değil... Kendilerini herkesten fazla dine bağlı kişilermiş gibi gösterip, sözde fetva benzeri saçma sapan görüşleri açıklamaları ve bunlara karşı kendilerini laikçi olarak gören kesimlerin laf yetiştirmeleri de, çığırından çıkmış durumda. "Asansörde halvet olmak" benzeri saçmaların yansımaları bitmemişken, son olarak bunlardan birinin "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin. Tek kadınla doyan erkek sapıktır" şeklinde seslendirdiği hezeyan da internette dolaşıyordu.



Zırvalara paydos

Bence bu tür zırvalara karşı gölge boksu yapıp zihnimizi yoracağımıza ve sanki laiklerle şeriatçılar karşı karşıyaymış görüntüsü yaratacağımıza, bu zırvaları üreticileri ile baş başa bırakalım. Uçak kazasında hayatlarını kaybedenlerin yakınları da, Türk toplumunun onların acılarını yürekten paylaştığını bilmiyorlar mı? Ve Silahlı Kuvvetler sınırlarımızın güvenliğini korumak için sınır dışında bir harekat yaparken, biz sivillerin zırvalarla savaşmamız gerçekten anlamsızdır.