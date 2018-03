İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybetmesi, bu kazanın kurbanlarının ailelerine dayanılmaz acılar getirmiştir. Aklı başında ve vicdan sahibi her insan bu acılı ailelere özen gösterir, bu ailelerin acılarını daha da tırmandıracak spekülasyonlardan uzak durulur.



Ezikler

Ancak "Sosyal medya" denilen çağdaş fenomen, ölümler karşısında izlenmesi gereken tutum konusunu da rayından çıkartmıştır... Sosyal medyanın içleri nefret ve kin dolu ezik katılımcıları bu acı olayı da bir fırsat bilip, içlerindeki kurtları, internet dalgalarına dökmüşlerdir.



Bilişim çağı

Her tarihi gelişmenin dünyanın önünde yeni ufuklar açacağına inanmış olan bizler, Bilişim Çağı'nın da dünyayı küçük bir köy haline getireceğini bekliyorduk. Bu köydeki yaşam şeffaf olacağı için, kimse ahlak ve yasadışı işlere yeltenemeyecekti. Bilgi ve haber anında kitleler tarafından paylaşılacağı için, insanlar da toplumlar da günü aynı anda paylaşacaklardı. Hiçbir toplum çağın gerisinde kalmayacaktı.



Kötü yer kullanmak

Ne var ki Bilişim Çağı'nın araçları da, geçmişteki benzer çağ dönümünü gerçekleştiren gelişmelerde olduğu gibi kötüye de kullanıldı. Alfred Nobel icat ettiği dinamitin insanları öldüreceğini düşünmemişti. Elektrik sade kentlerin aydınlatılmasına değil, elektrik sandalyesinde idamların infaz edilmesine de yaramaktaydı. Uçak aynı zamanda bir savaş aracıydı.



Neye niyet neye kısmet

Bilişim Çağı'nın bir yan üretimi olan sosyal medya da bu şekilde rayından çıkarıldı. Oysa yolun başında insan seslerinin telefon kayıtlarıyla belirlenmesi ve mesela her önemli hükümet kararının anında telefonlar aracılığı ile referanduma sunulması bile hayal edilmişti. Bunun gibi mesela Twitter'daki mesajlar, toplumların genel eğilimlerini de belli edecekti.



Acıları paylaşırız

Ancak beklenenin tam tersi gerçekleşti. Düşünce ve ahlak yoksunu ezikler, sosyal medya hesaplarını kin ve nefret nehirlerine dönüştürmek için beyinlerindeki cerahati bu kanallara döktüler. Son olayda görüldüğü gibi ölüm bile bunlar için bir nefret şovuna vesile oldu.

Acılı ailelere sabır diliyoruz. Toplum bu gibi durumlarda sadece acıları paylaşır. Sosyal medyanın ezikleri ise, toplumun dışındaki, kimliksiz karakterlerdir.