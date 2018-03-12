Dün iki farklı ülkedeki siyasi partilerin yetkili kurulları tarafından alınan iki farklı karardan birincisini bütün dünya dikkatle izliyor. İkinci ülkenin siyasi partisinin yetkili kurulu tarafından alınan kararı ise, o ülkenin halkı bile pek umursamıyor.



Ömür boyu başkan

Söz konusu kararlardan birincisi, Çin Halk Cumhuriyeti'ni yöneten Komünist Parti'nin Ulusal Halklar Kongresi'ndeki 2964 delegenin oyları ile belirlendi. Bu karara göre Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping, ömür boyu Başkan kalabilecek. Böylece 1990'dan beri uygulanan iki dönem Başkanlık sınırı kalkmış oluyor. Bu karar dünyada "Çin'in yeni Mao'su Xi Jinping oldu" şeklinde yorumlanmakta.



Ne kadar başkan kalınacak?

Söz konusu kararlardan ikincisi ise Türkiye'de CHP'nin 19'uncu Olağanüstü Kurultayının delegeleri tarafından alındı. Buna göre kurultay delegelerinin 64'ünün imzasını alan partililer genel başkan adayı olabilecekler.

Ama Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen "Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı" yönündeki tüzük değişikliği önerisi 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi.



Adaylık süreci

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ise seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemlerinden birisiyle belirlenecek. Yönteme parti meclisi karar verecek. Yoklama, seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin katılımıyla yapılacak.



Birisi çok önemli

Başta da söylediğim gibi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan tüzük değişiklikleri, bir dar kadro dışında pek fazla kimseyi ilgilendirmiyor. Çünkü bu partinin seçim zaferi değil kurultay zaferi peşinde koşan kadrolarının, ülkenin siyasi yönünü belirleme ihtimalleri yok gibi. Ama Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bir siyasetçiye ömür boyu başkanlık yolu açılması, uluslararası dengeleri etkileyecek bir gelişmedir.