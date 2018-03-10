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MEHMET BARLAS
10 Mart 2018, Cumartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Trump aynı gün hem barış meleğini hem de kötü adamı oynadı

Dünyanın bugüne kadar tanık olduğu en anlaşılmaz ve en beklenmedik davranışların sahnesi günümüzde Washington'daki 'dır. Bu sahnenin baş aktörü olan 'ın ne gün barış meleği ve ne gün rolü oynayacağını kimse tahmin edememektedir. İşin en garip yanı da, Trump dün hem melek hem de kötü adam rolünü aynı anda oynamıştır.

Nereden nereye
Trump ağıza alınmayacak ifadelerle bu ülkenin liderini küçümsediği ve bu ülkenin insanlarını açlığa mahkûm etmek i en katı ambargoları uyguladığı 'ye, barış çağrısı yapmıştır. Sonuçta Trump ile Kim Jong-un mayısta buluşacaklardır.

Ekonomik savaş
Trump aynı gün Avrupa Birliği'ne üye müttefiklerinin, 'nın ve özellikle Çin'in ekonomik açıdan Amerika'yı istismar ettikleri gerekçesi ile çeliğe ve alüminyuma ekstra gümrük vergileri koyarak bu ülkelere ekonomik savaş ilan etmiştir.

Savaştan barışa
Trump'ın birbirini tutmayan davranışlarının sonuçlarını zaman belirleyecek... Mesela Kuzey Kore ile geçmişte de diyaloga girilmişti. Ancak bu ülkenin askeri açıdan ve özellikle nükleer silahlanma bakımından gerçekleştirdiği aşamaları kimse durduramamıştı. Son dönemde Trump Kuzey Kore'ye saldırılileceğini ima eden açıklamalar yapmış ve ABD'nin Pasifik filosunu Kore yarımadasını çevreleyen denizlere yığmıştı. Ama Kuzey Kore'nin arkasında da Çin ve 'nın bulunması gerçeği vardı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in girişimleri ile gerçekleşecek olan Trump-Kim Jong-un buluşmasından bakalım ne çıkacak?

Tutarsızlık örnekleri
Ne var ki Trump'ın ABD'nin ithalatını kısıtlamaya dönük olarak aldığı ekstra gümrük vergilerine dönük kararı, gerçekten bir ekonomik savaş başlatacak niteliktedir. Gerek AB'den gerekse Japonya'dan yapılan açıklamalar bu ekonomik savaşın ön işaretleri niteliğindedir.
Şu anda tutarsızlığın zirvesinde bulunan ABD'nin yönetimi, bu tutarsızlığı ile mevcut ilişkilerine de yansıtıyor. Bir yanda /'ye verilen destek, bir yanda 'ye kucak açılması bir ittifakın ortaklığına yakışmayan tutarsız davranışlar değil midir?

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