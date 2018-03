İttifaka uyum gerekçesiyle her söylenilene "Evet" demek ve kendini dünya mahallesinin kabadayısı olarak gören ülkenin her isteğini hiç tartışmadan kabul etmek, ülkelere ve siyasetçilere kolay bir yaşam sağlayabilir... Gözünüzü kapatırsınız ve sizi düşürmek için yolunuzun üzerinde açılan çukurları görmezden gelirsiniz... İttifakın gereği olarak topraklarınızda kurduğunuz üslerde müttefiklerinizin size karşı komplolar hazırlamalarını bile, sessizce kabullenirsiniz.



Eski tehdit

Soğuk Savaş yıllarında Sovyet tehdidinden kurtulmak için kabullendiğimiz Amerikan İttifakı'nın patronları, bizi kurtarmalarının bedelini fitil fitil burnumuzdan getirerek ödettiler. Amerikan güdümlü askeri darbeler demokrasimizin kronik hastalığı haline geldi. Ülkemizin bütünlüğünü hedef alan örgütler, üyesi olduğumuz ittifakın üyelerinin topraklarında üslendiler. Daha da ötesi son dönemde gördüğümüz gibi, hem FETÖ denilen örgüt hem de PKK/PYD doğrudan Amerika'nın kanatları altına girdiler.



Şimdi Rusya var

İttifak çatısı altında birlikte olduğumuz, siyasi kaderimizi paylaştığımız Amerika'nın bu aymazlığını ne kadar daha sürdürmesi mümkündü ki? Ayrıca dünya dengeleri de değişmişti... Sovyetler Birliği'nin enkazı üzerinde yeniden can bulan Rusya, bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyanın yeni bir ağırlık merkezi konumundaydı. NATO'nun varlık sebebi olan Sovyet tehdidinin buharlaşmasına rağmen, Amerika NATO'yu ayakta tutmak için tehdit üretmeye çalışmaktaydı ve nedense Rusya yeni tehdit öğesi ilan edilmişti.



Dün geride kaldı

Şimdi bir dönüm noktasındayız... Her şeye "evet" demiyoruz artık. Ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz söz konusu olduğu zaman, karşımızda kimsenin durmasını kabul etmiyoruz... Ekonomik kaderimiz artık ne IMF'ye ne de Amerika'ya endeksli. "Yeni Türkiye"yi bu haliyle İttifak'ın patronunun kabullenmesi kolay olmayacak. Bizim de İttifak'ı eski haliyle kabullenmemiz mümkün değil...

Kısacası hareketli günler var önümüzde...