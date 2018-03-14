Washington'dan yine bir Trumplık haber geldi dün... Bu habere göre Başkan Trump bir yıl önce atadığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden aldı ve yerine CİA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı.



Üst yöneticiydi

Bu olay aslında Rex Tillerson için hoş bir sürpriz olmuştur... Dışişleri Bakanı olmadan önce ExxonMobil'in başkanı olan ve bireysel serveti milyonlarca dolara ulaşan Tillerson için, Dışişleri Bakanlığı bir fırsat değil bir nevi zorunlu vatan hizmetiydi. Dışişleri Bakanı olmadan da dünya liderleri ile görüşebilen, aklına ve mantığına güvenilen önemli bir iş adamıydı.



Trump'a moron demişti

Bakanlığı sırasında Trump'ın twitter yoluyla açıkladığı görüşlerini tasvip etmediğini zaman zaman söyleyen Tillerson, mesela Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yaptığı "Roket adam" benzeri açıklamalarından ötürü ondan"Moron" şeklinde söz etmişti ve bunu hiç yalanlamamıştı. Ancak Tillerson ekimdeki basın toplantısında görevine devam etmek istediğini söylemiş ve "Trump'a moron demedim" diye konuşmuştu. Sonuçta Trump'ın Kuzey Kore'ye dönük şahince tutumuna rağmen Tillerson'un dediği gerçek olmuş ve Amerika ile Kuzey Kore arasında mayısta zirve toplantısı yapılacağı açıklanmıştı.



Tillerson-Çavuşoğlu

Tillerson Türkiye'ye dönük olarak da olumlu yaklaşımlar sergiledi. Son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonunda, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için üç tane çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçeveden olmak üzere Washington'daki ilk çalışma grubu toplantısında ABD ve Türk heyetleri bir araya gelerek Menbiç'i ve Suriye'yi görüştü.



YPG çekilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü anlattı. Çavuşoğlu, "YPG Menbiç'ten çekildikten sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. YPG'nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek" dedi. Böylece bu alanlarda güvenli bölgeler sağlanacağının altını çizen ve tüm adımların da bir takvime bağlanacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları belirtti:



Sıra 19 Mart'ta

"-19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor."

Tillerson'un görevden alınması her gün çevresinden önemli bir ismin ayrıldığı Trump yönetiminin bir yılda bir türlü yapılanmasını tamamlayamadığını diğer bir göstergesidir.