Dün Ankara'daki Güven Hastanesi'nde 73 yaşındayken hayata gözlerini yuman Hasan Celal Güzel'le beraber bir döneme ait anılar da sonsuzluğa intikal etti... Turgut Özal'la birlikte Türk siyaset hayatında yıldız gibi parlayan isimlerden biri olan Hasan Celal Güzel, gelmiş geçmiş en çalışkan aydınlardandı. Siyasette o "Tank" lakabı ile bilinirdi ama aslında o bir karıncaydı. 1983'te otuz sekiz yaşındayken Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olmuştu...



Arkadaştık

Rahmetli Adnan Kahveci'yi olduğu gibi Hasan Celal Güzel'i de bana Turgut Özal tanıtmıştı... Daha sonra çok yakın arkadaş olduk. Ortak tutkumuz olan klasik Türk müziği bizi daha da yakınlaştırdı. Hasan Celal Güzel müzikle dolu gecelere tamburu ile de eşlik ederdi. Sıcakkanlı bir insandı ve heyecanlandığı zaman yüzü kızarırdı.

Bütün Gaziantepliler gibi ağzının tadını çok iyi bilirdi. Bu nedenle kilosunu pek kontrol edemezdi. Yeni tanıştığı insanlara elense çekerek kendisine yaklaştırırdı.



Özal'lı yıllar

Siyasal Bilgiler mezunuydu. Merkezin solundaki herkesi "Komünist" olarak gören bir dönemin milliyetçisiyken, Turgut Özal'la birlikteliği sayesinde daha dünyalı olmuştu. 28 Şubat 1997'deki post-modern darbeye karşı koyuşu, tüm siyasetçilere örnek olacak kararlılıktaydı. 1986'da ara seçimlerde Anavatan Partisi'nden Gaziantep Milletvekili seçildi. Turgut Özal Hükûmeti'nde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.

1987 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı. 23 Kasım 1992'de Özal'la yolları ayrıldı. Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.



Karınca gibi çalıştı

Siyasetin ve idarenin zirvelerindeki yaşam öyküsünü hatırlamadan önce, onun vefatı üzerine yayınlanan haberlerin bir bölümünü aynen aktarayım...

Hasan Celal Güzel 1994 sonunda "Yeni Türkiye" isimli iki aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Sekiz yılda 4 binin üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat ortaya çıkarttı. Ayrıca Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi'ni kurarak demokrasi üzerine kitaplar yayınladı. 1998'de Cumhuriyet'in 75'inci yıl dönümü münasebeti ile 5 ciltlik bir "Cumhuriyet" çalışması, Osmanlı'nın 700'üncü kuruluş yıl dönümü için 12 ciltlik "Uluslararası Osmanlı Araştırması" ve 2002'de 21 ciltlik "Uluslararası Türkler" çalışmasını gerçekleştirdi.