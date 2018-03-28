Küresel ısınmadan daha sıcak ve daha yakın bir tehdit dünya siyasetini etkilemeye başlamış bulunuyor.

Dünya tıpkı 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi adeta savaşın hasretini çekercesine kamplaşmaya başladı.



Savaş hükümeti

Bir yanda ABD diğer yanda Rusya nükleer silahlarının ne kadar gelişmiş olduğunu teşhir etmeye başladılar.

Amerikan Başkanı Trump'ın yeni kabinesi için "Savaş Hükümeti" deniliyor. ABD ile ticaret savaşının karşı cephesi olan Avrupa ise, Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesinde yeniden Amerika ile aynı titreşim katsayısına kavuştu.



Çin Rusya'nın yanında

Ancak Putin'in Rusyası da tabii ki yalnız değil... Mesela Çin açıkça Rusya'nın yanında... Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rus diplomatlarının Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından sınır dışı edilmesi konusunda "Şu anda cepheleşmekten ve soğuk savaş yöntemlerinden vazgeçmeliyiz" dedi.



Amerika ve PKK/PYD

Bizim içinde bulunduğumuz coğrafyaya bu gerginliklerin yansımasının bedelini en fazla ödeyen ülkelerden biriyiz. "Vekalet savaşları" diye bilinen yeni gerginlikler döneminde, ABD Rusya'nın karşısında elini güçlendirmek için PKK/PYD terör oluşumuna sanki müttefiki bir devletmişçesine silah yardımı yaptı. PKK/PYD'ye kolay ulaşım için havaalanları inşa ettiler.



Yeni bir cephe

Ortadoğu'da oluşturulmaya çalışılan ve Amerika'nın liderliğindeki İsrail- Suudi Arabistan- Körfez Emirlikleri- Mısır ve Lübnan cephesinin hedefinde ise İran- Türkiye- Katar var. Bizim sınırlarımızın güvenliğini korumak için gerçekleştirdiğimiz Afrin Operasyonu ise, sanki bizim dışımızdaki bütün ülkelere karşı yapılmış gibi değerlendiriliyor.

Zaten aramızda sayısız problem olan Avrupa Birliği de, Afrin'den ürkenler arasında. Bu problemlere Kıbrıs kıta sahanlığındaki anlaşmazlıklarla yeniden katılmış durumda.



Ne yapalım?

Ne yapmalıyız? Bu sorunun cevabı bu ortamda her gün değişebilir. Biz hem ülkemizin çıkarlarını ve güvenliğimizi korumak için gereken her şeyi yapacağız. Hem de çok hızlı değişen konjonktürü dikkatle izleyip, kendimizi dünyaya daha iyi anlatacağız.

Türkiye'nin soğuk savaş döneminde olduğu gibi Amerikan İttifakı'nın uydu üyesi olması artık mümkün değildir.