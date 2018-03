Avrupalı olmak ikiyüzlü olmakla aynı anlama mı geliyor acaba?

İspanya'nın Katalan ayrılıkçılarının lideri Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alındığını haberlerde izlerken, güldüm. Bu Almanya PKK'nın Almanya'daki uzantılarına kucak açarken ve Türkiye'yi bölüp parçalamayı amaçlayan kim varsa hepsine vatandaşlık verirken, acaba İspanya'nın ayrılıkçılarına neden aman vermiyor?

Ya da Türkiye'ye karşı her tür karar önerisini onaylayan Avrupa parlamentosu oturumlarındaki PKK sözcülerinin gösterileri hoş görülüyor?



Yoğun gündem

Bu Avrupa Birliği'nin temsilcileri ile dün Bulgaristan'ın Varna kentinde bir zirve toplantısı yapıldı. AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ev sahipliğindeki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker vardı. Bu yazının yazıldığı sırada zirve sürüyordu ve açıklamaların yapılacağı basın toplantısına henüz sıra gelmemişti. Ama bu zirvede Gümrük Birliği'nin (GB) güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konuların ele alınacağı biliniyordu. Tabii bir de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yapılması planlanan ama bir türlü yapılamayan mali yardım meselesi de vardı gündemde.



Ya sabır ya selamet

1964'teki Ankara Antlaşması'ndan bu yana yapılan her zirveyi ve üye adaylığından sonra başlatılan fasıl açılması görüşmelerini dikkatle izlemiş bir gazeteciyim. 1995'te Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin GB'ye girmesini de mutlulukla karşılayanlardan biriyim. Tam üyelik için Kopenhag Kriterleri'ne uyum kapsamında yapılan anayasa ve yasa değişikliklerini de, her zaman destekledim.

Ve yaşanan bütün bu gelişmeleri düşündüğümde biz Türklerin dünyanın en sabırlı insanları olduğumuzu fark ettim.



Hep aynı gündem

Çünkü Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere Türkiye açısından baktığınızda sabır taşını çatlatacak bir iki yüzlü savsaklama politikası izlendiğini görürsünüz. Geçen sene mayısta Brüksel'de yapılan zirvenin ardından dün de Varna'da bir kez daha Tusk ve Juncker'le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de AB'nin Türkiye'ye verdiği sözlerin tutulması ve terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri var.



Erdoğan'ın sözleri

Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada, zirveye ilişkin olarak Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iyi niyetle bağdaştırılamayan tavırları arasında terör örgütlerinin AB ülkelerindeki faaliyetlerine de dikkat çekmiş ve "Ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi de Avrupa'da baş tacı edilirken, bunlara ücretsiz silah verilirken, bunlar bize karşı kullanılırken..." diyerek acı tabloyu hatırlatmıştı.



Yunanistan'a destek

Bu arada geçen perşembe yapılan Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle Türkiye'nin kınanması da, Varna zirvesinin gündemine herhalde girmiştir.