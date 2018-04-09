CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na kızmak yerine acımak daha doğru olmaz mı? Çünkü her vesile ile konuşmak ve "Ak"a "Kara" demek zorunda olması, aslında acınacak bir durum değil mi?



Fatih ve Romanlar

Dün de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte İstanbul'da konuşmuş.

Olayı Fatih dönemine kadar taşıyarak şunları söylemiş:

"- Siz bu ülkenin en köklü tarihine sahip olan kesimsiniz.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken sizler oradaydınız.

Ama geldiler, oraya lüks konutlar yaptılar, 'Burada Romanlar oturmasın, sizler fakirsiniz' dediler. Bunu kabul etmiyorum.

Fakirlik benim kaderim değil ki, iş verdin de çalışmadım mı? 'Romanlar günlük yaşıyorlar' diyorlar, aylık ver 10 bin dolar bakalım günlük yaşıyor mu?"



Kim sorumlu?

Bu söylenenlerin mantığını neresinden tutabilirsiniz?

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması ile Romanların oturdukları semtlere lüks konutlar yapılmasının arasında hangi mantık bağlantısı kurabilirsiniz?

Acaba "Burada Romanlar oturmasın, sizler fakirsiniz" diyenler kimlerdi? Ya da Fatih İstanbul'u aldığında Romanlar nerede yaşamaktaydılar? Veya CHP iktidar kılınırsa her Roman vatandaşa 10 bin dolar maaş bağlanmasını mı vaat ediyor Kılıçdaroğlu?



Garip bir mantık

Kendini Romanların yerine koyarak şöyle de eleştirmiş AK Parti iktidarını:

"- Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun.

Onlar birinci sınıf vatandaş, ben Fatih'ten beri buradayım, hâlâ 3. sınıf vatandaş..." Acaba Kılıçdaroğlu'na Romanlarla Fatih Sultan Mehmet'i aynı zeminde birleştirmeyi kim önerdi? Ya da Kılıçdaroğlu mesela Kibariye'den "Tepecikli"yi dinlerken hep Fatih Sultan Mehmet'i mi hatırlıyor?



İdeal siyasi rakip

Hani "Al lafı koy rafa" diye bir deyiş vardır ya...

Bu sanki Kılıçdaroğlu için söylenmiş. Askerlere moral vermek için Hatay'a giden sanatçılara ağzına geleni söyleyecek, sonra da Fatih Sultan Mehmet'e gönderme yapıp İstanbul'un kentleşme modelini Romanların fakirliğine bağlayacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsaydım, Kılıçdaroğlu ile hiç uğraşmazdım. Çünkü böyle bir siyasi rakip Fatih'ten beri hiçbir iktidara nasip olmadı...