Bunca haddini bilmez kişi yetmezmiş gibi şimdi de Yunanistan'ın Savunma Bakanı Kammenos düştü gündemimize... Kammenos, tehditlerine Türkiye'yi gören İkarya adasında devam etmiş ve "Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Birleşmiş Yunanlılar onları ezecekler" demiş. Kammenos, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya'daki bir sınır bölgesine taşındığını söylemiş.



Türkiye takıntılılar

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Kosova Başbakanı ve bu Kammenos Türkiye takıntılı isimler listesinin küçük bir bölümünü oluşturuyorlar. Aslında bu listeye içeriden de eklemeler yapabiliriz. Türkiye'ye takıntılı vatandaşlarımızın sayısı da az değil açıkçası. Bunların yaptıkları konuşmaları ve sosyal medyadan gönderdikleri mesajları izlerken o çok bilinen fıkra gelir aklıma... Hatırlatayım...



Neden sıçrıyor?

Bir dans pistindeki kalabalığı oluşturan çiftler orkestranın nağmelerine kendilerini kaptırmış biçimde, vals yapıyorlarmış. Pistin ortasında ise, iki kolu olmayan bir adam sıçrayıp duruyormuş. Bu adama yaklaşan bir çiftin erkeği "Neden böyle sıçrayıp duruyorsun kardeşim" diye sormuş. Adam gülümseyerek cevap vermiş... "Ne yapayım yani, k...m kaşınıyor" demiş.



Kimin gölgesi?

Aziz Nesin'in kitaplarından birinin (Galiba Zübük'ün) girişinde "İt kağnı gölgesinde yürür, kendi gölgesi sanır" şeklindeki özdeyiş vardı. Haddini bilmek yerine birilerinin gölgesini kendi gölgesi sananların dünyasıdır bu... Yunan Savunma Bakanı da Avrupa Birliği'nin gölgesinde çemkirmiyor mu?



Kedini de getir

Yine bir fıkra var aklımda bu gibi durumları ele alan... Bu fıkradaki adam bir barın tezgâhına karşı oturmuş, içip duruyormuş. O sırada tezgâhın üzerinde bir fare belirmiş ve o fare de adamla birlikte içmeye başlamış... İçmişler, içmişler ve adam da fare de sarhoş olmuşlar.

Bardan dışarı çıkıp gece yarısı nara atmaya başlamışlar. Civardaki binalardan birinin penceresi açılmış. Camdan sarkan bir adam onlara "Nara atmayı kesin. Aşağıya gelirsem sizi gebertirim" diye bağırmış. Bizim sarhoş da o adama "Gel aşağıya" diye bağırarak cevap vermiş. Bu sırada fare de penceredeki adama "Gelirken kedini de getir" diye bağırmış.



Cinnet geçiriyor

Yunanistan Savunma Bakanı kim bilir kiminle beraber kafayı çekti ve böyle esip savurmaya başladı acaba? Çünkü Başbakan Çipras asla böyle bir dil kullanmıyor Türkiye için... Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin yazılı bir açıklamasında ise "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir" denilmişti.