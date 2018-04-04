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MEHMET BARLAS
04 Nisan 2018, Çarşamba BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Fetullah Gülen’in peşinde Rusya da var artık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adana'da yaptığı konuşmada 'nün elebaşına yönelik seslendirdiği uyarının yansımalar yapmaması mümkün değildi... Erdoğan şöyle demişti:
"- Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi MİT... Pensilvanya da gelecek. Gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin..."

TASS'ın haberi
Dün gelen Rus TASS ajansı kaynaklı bir habere göre Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, FETÖ'nün iadesine ilişkin değerlendirmede bulunmuş. Oxman Rus Büyükelçi suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, 'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini söylemiş.

ABD projesi
FETÖ elebaşının kaderi artık sadece Türkiye'ye yönelik olarak işlediği suçların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı değil... Neticede Türkiye'de orduya ve polise sızarak her türlü kanunsuzluğu örgütlemesi ve hatta 15 Temmuz'da darbe yaptırmaya teşebbüs etmesi bile ABD açısından kabul edilebilir eylemlerdir... Çünkü FETÖ de PKK gibi bir Amerikan projesidir.

Rusya da peşinde
Ancak şimdi devrede bir de var... FETÖ'nün silahşorlarının Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine karışmış olmaları, Feto'ya ilişkin gelişmelere Rusya'yı da dahil etti. Artık bu adamın iadesi konusunun takipçisi sade biz değiliz. Devrede Rusya da var. Çünkü Karlov suikastı soruşturmasında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili 'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

ABD ne yapacak?
Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Gülen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından tutuklama kararı çıkarmıştı. Bakalım Amerikalılar "Darbeye teşebbüsü planlamak gibi bir büyükelçiyi öldürmek fiiline iştirak da, iadeyi gerektiren önemli bir suç değildir" derler mi?

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