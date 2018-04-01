Çok bilinen özdeyişte "Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar da konuşa konuşa anlaşırlar" denilir ya... Gerçekten de birbirleri ile hasım ya da düşman olan insanların konuşmaya başladıklarını görünce, bunların anlaştıklarını düşünüp seviniriz. Uluslararası alandaki diyaloglar da, beraberlerinde barışı ve uzlaşmayı getirdikleri zaman dünyaya nefes aldırırlar. Ama bu diyaloglar bazen de savaşı ve uzlaşmazlığı da üretirler...



Savaş diyaloğları

Örneğin Hitler'le Stalin'in diyalogları önce Polonya'nın paylaşılmasını ve 2'inci Dünya Savaşı'nı getirmişti.

Ya da İran-Irak savaşında arkasında Amerika'nın bulunmasından şımaran ve dönemin Bağdat'taki Amerikan Büyükelçisi ile samimi bir diyalog kuran Saddam, Kuveyt'i işgal ederek hem kendisinin hem de Irak'ın bağımsızlığının sonunu getirmişti.



Suudilerle İsrail'in diyaloğu

Günümüzde farklı dünyaların ve hatta inançların temsilcilerinin birbirleri ile diyaloglara girmelerine örnek, Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmalardan verilebilir. Nitekim İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İbranice yayın yapan Maariv haber sitesine verdiği röportajda, Suudi Veliaht Prens Selman'la görüştüğünü açıklamış.



Filistin sorunu yokmuş

En önemlisi de Eizenkot, İsrail ile Suudi Arabistan arasında Filistin meselesinin de bir mesele olmaktan çıktığını söylerken İran'a ilişkin 12 Mayıs tarihinin kritik olduğunu vurgulamış. Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta İran ile nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklayacak.



Hedef İran

Eizenkot, Arap-Yahudi ittifakına yönelik soruya da "İran ve Sünni radikallere karşı İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak çıkarları var.

Bölgesel istikrar için ortak çıkarlarımız var. Ve ortak bir müttefikimiz var: Amerika. Gerçekler değişti. Filistin meselesi nedeniyle işbirliği yapamadığımız düşüncesi geçmişte kaldı" demiş...



Savaşçıların diyaloğu

Araplarla İsrail'in diyalog içine girmeleri ve barışı egemen kılmaları tabii ki sevinilecek bir durum. Bunu Mısır ve İsrail zamanında yaptıkları için Esad ve Begin Nobel Barış Ödülü almamışlar mıydı? Ama bu yeni diyalog Suudi Arabistan için Filistinlilerin kaderlerini İsrail şahinlerine teslim etmek anlamına geliyor. Üstelik bütün bunlar Filistinlilerin yine katledildikleri günlere rast geliyor. Ve bu iki ortak İran'a karşı bir savaşın hazırlığı içine giriyorlar.