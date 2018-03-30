Artık aramızda olmayan sevgili Refik Erduran, yıllar önce Amerika'da, Los Angeles'ta yaşadıklarını köşesinde yazmıştı...

Erduran bir süreliğine kaldığı moteldeki odasında uyumak üzereyken, bitişik odadaki konuşmalar odasına yansır. Bitişik odadakiler bir kişiyi kurşunla mı, yakarak mı yoksa boğarak mı öldüreceklerini tartışmaktadırlar. Bu dehşet verici tartışmalar sabaha kadar sürer ve Refik Erduran'ın uykusunu kaçırırlar.



Meğer neymişler...

Sabah gün ağarınca Erduran motelin idare bölümüne gider ve oradaki idareciye "Siz motelinizde azılı katillerin bulunduğunu biliyor musunuz" der... Yanındaki odadakilerin sabaha kadar bir cinayeti planladıklarını anlatınca, motelin idarecisi kahkahalar atar ve "Mr. Erduran, sizin yanınızdaki odada polisiye bir filmin senaristleri kalıyor. Herhalde bir cinayet sahnesini nasıl yazacaklarını tartışıyorlardır" der.



Biz de öyle değil miyiz?

Türkiye'de bir gazeteci olarak kendinizi Refik Erduran gibi bir motel odasında kalıyormuş varsayın... Yurtta, dünyada ve içinde bulunduğumuz coğrafyada işbaşında bulunan siyasi senaristlerin bütün tartışmaları da bu odanın ince duvarlarından sizin kulaklarınıza gelsin... Eğer vurdumduymaz biri değilseniz mutlaka zaman zaman uykunuz kaçacaktır.



Yeni ABD projesi

Mesela Habertürk'ten Çetiner Çetin'in yazdığına göre PKK hafta sonu Rakka'da, yeni kurduğu partisinin ilk kongresini gerçekleştirmiş. ABD'li siyasi danışmanların hazırladığı tüzük de sessiz sedasız ilan edilmiş. ABD eli ile kurulan PKK'nın 'proje örgüt'ünün Suriye'deki adı "Suriye el Mustakbel" yani Geleceğin Suriyesi olacakmış... Suriye el Mustakbel, ilk kongresini Kürt bölgesindeki bir kentte yapmak yerine, ABD'li danışmanların tavsiyesi üzerine Arap kenti Rakka'da gerçekleştirmiş.



FETÖ'nün imamları

Uykunuzu kaçıracak ve midenizi bulandıracak bir diğer haber de FETÖ'nün TSK'daki üst düzey imamı Bahadır Köroğlu ile "6062" ID numaralı ismi tespit edilemeyen bir imamın ByLock'taki kan donduran yazışmalarının deşifre edilmesi olabilir. Yazışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı füze ile vurmak bile konuşuluyor. Mesaj içeriklerine göre, Bahadır Köroğlu, elebaşı Fetullah Gülen ile ziyaretine gittiği bir tarihçi arasında geçen konuşmayı anlatıyor. Mesajlarda, imam Köroğlu, "Parazite bir sivrisinek ilacı ile bitmez mi bu olay" diyerek sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olayın bitirilebileceğini ima ediyor.



"Bir füzelik iş"

Darbe teşebbüsünün konuşulduğu mesajların devamında, tek hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ı füzeyle vurmayı bile konuşan FETÖ imamlarından Bahadır Köroğlu, diğer imamın "Başka yol var mı ki" sorusu üzerine Erdoğan'ı kastederek, "Niye abi, bir füzelik iş" diyor. Ayrıca konuşmalarda ABD'nin ve iç güçlerin Erdoğan'ın gitmesinde anlaştığı kaydediliyor.