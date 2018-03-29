Aydın Doğan'ın "Doğan Medya"yı satmasından sonra bu medya grubunun da patronu Erdoğan Demirören olacak. Daha önce Milliyet ve Vatan'ı Aydın Doğan'dan satın alan Demirören, neticede basın patronluğunun amatörü değildir. Üstelik basının kötüye kullanılmasından en fazla zarar çekmiş bir kişidir.



Özal Houston'daydı

1987 Şubatında Turgut Özal Amerika'da Houston'da Methodist Hastanesi'nde bir by-pass ameliyatı geçirmiş ve kalp damarları değiştirilmişti. Ünlü cerrah DeBakey'in gerçekleştirdiği bu ameliyat ertesinde "Bu by-pass yapılmamış olsaydı, Özal her an bir kalp krizi geçirebilirdi ve bu da hayli tehlikeli olurdu" diye açıklama da yapmıştı. Üç saat süren ameliyatta Özal'ın kalbi durdurularak 35 dakika makineye bağlanmıştı.



Demirören ameliyat oldu

O sırada Houston'da bulunan Erdoğan Demirören de ciğerinden rahatsızdı. Demirören de Methodist Hastanesi'nde ciğerinden ameliyat oldu. Bu ameliyatın ertesi günü, o zaman Dinç Bilgin'in olan Sabah gazetesi, Erdoğan Demirören'in Turgut Özal'a yağcılık etmek için Houston'da ameliyat olduğu şeklindeki düzmece haberi manşetten verdi.



Houston'a gittim

Ben o dönemde Güneş gazetesinin hem başyazarı hem de genel yayın yönetmeniydim... Özal'ın sağlık durumu hakkında haber yapmak için Houston'a gittiğimde Erdoğan Demirören'in de sağlığı hakkında bilgi almış ve çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini anlamıştım.



Sabah'la kavga

Sonunda Sabah'ın haberinin düzmece olduğunu ve Demirören'in geçirdiği ameliyatın ciddiyetini Güneş'in manşetinden verdik. Bu haberimize Sabah bana saldırarak cevap verdi. Günlerce süren bir karşılıklı basın kavgası böylece başladı. Dinç Bilgin'le ben karşılıklı tazminat davaları açarak kavgayı sonlandırdık. Üç yıl sonra ben Sabah'a geçince davaları karşılıklı geri çektik.



Deneyimli patron

O günler çok geride kaldı. Benim vurgulamak istediğim nokta, Erdoğan Demirören'in de kişileri yıpratmaya dönük düzmece haberlerin bir kurbanı olduğudur. Bu bakımdan, Demirören'e geçecek olan Doğan Medya grubu organlarında, benzer durumlar herhalde olmayacaktır. 1938 doğumlu Demirören, basındaki çarpıklıkları yakından yıllarca izlemiş ve bunlara hedef olmuş bir kişidir.