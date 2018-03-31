ABD Başkanı Trump'ın gerçek mi yoksa hayali mi oldukları anlaşılmayan çıkışları ile uğraşırken, başımıza bir de Fransa'nın Macron'unun "Buldumcuk" tanımına tam uyan davranışları çıktı. Trump önceki gün "Suriye'den çekileceğiz" demişti ve daha sonra ABD Dışişleri sözcüsü "Böyle bir karardan haberimiz yok" diye açıklama yapmıştı.



Macron'un hezeyanı

Macron'a gelince...

Fransa'nın Libya ayıbının izleri henüz silinmemişken ve eski Cumhurbaşkanı Sarkozy bu ayıp yüzünden yargı önüne getirilmekteyken, şimdiki Cumhurbaşkanı Macron da, Suriye'deki terör örgütleri ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti...



Frekansı yüksek uyarı

Macron'a en kesin cevap tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'un teklifini şöyle yorumladı:

"- Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil."



Sarkozy'den Macron'a

Türkiye ile aralarına girmeyi hayal ettiği terör örgütlerinin temsilcilerini Elysee Sarayı'nda ağırlayan Macron'a karşı PKK'lılar, YPG'liler ve DEAŞ'lılar dikkatli davranmalılar.

Çünkü Macron'un selefi Sarkozy de Kaddafi'yi aynı sarayda ağırlamış ve hatta Kaddafi'ye o sarayın bahçesinde çadır kurdurmuştu. Sonra da Kaddafi'yi yok etmek için Fransız uçakları Libya'yı bombalamışlardı.



Ha PKK ha PYD...

Bizim sınırlarımıza bitişik alanlardaki terör örgütlerine sempati duyanlar, bunlara silah yardımı yapanlar ve Macron'un yaptığı gibi bunları adam yerine koyanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılamalarına kulak vermek zorundalar.

"- PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadele ile YPG ile mücadeleyi eşdeğer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kesinlikle kapalıdır. Terör örgütünün harf oyunları ile ismini değiştirerek oynamak istediği oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler.

Aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz."



Ha Kandil ha Sincar...

Bu arada Irak'a da bir uyarı var Cumhurbaşkanı'ndan...

"- Irak'ta da bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek kararındayız. Sincar'la ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur.

Sincar, PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek."



Bir gece ansızın...

"- Onun için bir gece ansızın oraya da girebiliriz. Tarih vererek bu işler olmaz. Irak hükümetine söylüyoruz. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım, onlar da taahhüdünü verdiler. Hem bizim hem Bağdat yönetiminin ortak sorunudur.

Irak'la birlikte çalışmaya hazırız.

Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin anlamı yoktur."