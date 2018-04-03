Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, 3-4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret ediyor. Bu ziyaretle, gelişen Türkiye- Rusya ilişkileri yeni bir aşamaya gelecek. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi çalışmaları ertesinde Putin ve Erdoğan videokonferans yoluyla "Akkuyu Nükleer Güç Santralı"nın temelini de atacaklar. Bu ziyaret vesilesi ile devletlerin birbirleri ile sağlıklı ilişki sürdürmelerine Putin'in bakış açısından bakmakta yarar vardır.



Ulusal çıkarlara saygı

Uluslar arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesini Rusya Federasyonu Başkanı Putin şöyle değerlendiriyor:

- Her devletin hayati önemde ulusal çıkarları vardır. Devletler birbirleri ile ilişkilerini sürdürürlerken karşılıklı olarak bu ulusal çıkarlara saygı ve özen gösterirlerse, ilişkiler de sağlıklı gelişir...



Karşılıklı anlayış

Putin'in son olarak yayınlanan belgeselinde, ona şu soru soruldu:

- Türkiye ile yakın ilişki içindesiniz. Ama Türkiye Kırım'ın ilhakı kararını veto eden ülkeler arasında yer aldı. Bu durum dostluğu zedelemedi mi?

Putin'in cevabı ise özetle şöyleydi:

- Türkiye'de Kırım'dan göç etmiş insanların oluşturduğu milyonlarca insan var. Bir Türk siyasetçisi bunları hesaba almadan bir karar da veremez... Ancak biz Rusya olarak Ukrayna'nın yasakladığı Kırım diline özgürlük tanıdık. Bunun yanında Kırımlıların ve tabii Tatarların da yaşamlarına çok önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye bunları da görüyor.



Sorumlu davranış

Kırım'ın ilhakında izlediğimiz çizginin benzerini çok yakın geçmişte, İngiltere'de zehirlenen ajan Skripal konusunda uluslararası camianın Rusya'yı kınaması kararına biz de katılarak tekrarladık. Ancak İngiltere ve ABD'nin ve NATO ülkelerinin yaptıkları gibi Türkiye'deki Rus diplomatları sınır dışı etme kararını da almadık. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin, bir NATO ülkesi olmasına rağmen ittifaktaki pek çok müttefikinin aksine Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin soru karşısında şunları söylemişti:

"- (ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkeler hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."



Örnek olmalı

Evet... Erdoğan ve Putin arasındaki yakın diyalogla da simgelenen Türk-Rus dostluğu, iki ülkenin birbirlerinin hayati çıkarlarına saygı göstermeleri ile çok sağlıklı gelişiyor. Keşke bu sağlıklı ilişki modeli, hem müttefik hem de stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de örnek olsa. Keşke mümkün olsa da ABD artık soğuk savaşın bittiğini kabullense ve düşman üretiminden vazgeçse. Vekalet savaşlarına son verilse.