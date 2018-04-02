Türkiye'ye karşı teröristleri besleyerek doğrudan yahut uzaktan laf yetiştirerek uğraşanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ana konuları. Burada önemli olan Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin sonunda mutlaka bir eyleme dönüşmesidir. Amerika'nın Kudüs kararına karşı Erdoğan'ın dünyayı harekete geçirmesi ve Afrin Operasyonu bu eylemlere örnektir.



FETÖ'ye uyarı

Erdoğan'ın bu niteliğini dış dünya da anlamaya başladı. Bu bakımdan Erdoğan'ın iki gündür yaptığı konuşmalarda değindiği konulara dikkat etmek gerekiyor. Erdoğan mesela dün Adana'da FETÖ'nün elebaşına şu uyarıyı yaptı:

"Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi MİT... Pensilvanya da gelecek. Gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin..."



Netanyahu'ya uyarı

Cumhurbaşkanı'nın iki gündür yaptığı konuşmalarda ele aldığı konulara baktığınız zaman, Türkiye'nin önümüzdeki kısa dönemde izleyeceği dış politika çizgisini de anlayabilirsiniz. Bu çizgi bazen eski dostlarla aranın açılacağını da göstermektedir...

"Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez."



Fransa'ya uyarı

"Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız ama biz dimdik yolumuza yürüyeceğiz. Türkiye'ye karışmasınlar, Teröristleri Elize sarayında karşılayanlar kendilerine çekidüzen versinler. Yoksa dostluğumuzu kaybederler." "Bu Fransa değil mi, Libya'da işgal hareketi yapan?

Otur tarihine bak, geçmişine bak! Cezayir'de 5 milyonu katleden bu Fransa değil mi? Bize kalkmış ders veriyorsun..."



Gazze faciası

"Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekâtı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın neredeyse 20'ye yaklaştı ölenlerin sayısı. Bine yaklaştı yaralananların sayısı. Neredeler?