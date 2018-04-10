Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine devretmeli" demiş. Rusya'nın Afrin'le ilgili beklentisini dile getirirken, "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Rusya Türkiye'den bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine vermesini bekliyor" diye konuşmuş.



Bir fetih değil

Lavrov'un bu açıklamasının yarısı Türkiye'nin tutumu ile uyuşuyor. Yani Türkiye'nin Afrin'i işgal edip topraklarına katmak gibi bir niyeti kesinlikle yok... Afrin işgalci teröristlerden temizlenecek ve asıl sahibi olan Afrinlilere verilecek.



Kimin malı?

İşte bu noktada Lavrov ya da Rusya ile uyuşmadığımız mesele gündeme geliyor... Rusya'ya göre Afrin dahil Suriye'nin tümü Esad rejimine aittir.

Ama Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği konusunda Rusya ile aynı görüşte olsa da, bu bütünlüğün Esad rejimine mi ait olacağını henüz kestirebilmiş değil. Şu anda Türkiye terörist işgali altındaki Afrin'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Arap ve Kürt Suriyelileri evlerine geri döndürmekle meşgul...



Esad ve Trump

Daha dün ABD Başkanı Trump'ın tweet'inde Esad'dan "Hayvan" diye söz ettiğini ve İsrail'in Esad rejimine ait Humus'taki askeri üssü roketlerle vurduğunu hatırlarsak, Suriye'nin bütünlüğünün Esad rejimine mi ait olacağı konusunda kararsız kalmamız doğaldır... Ayrıca şu anda Afrin'in mülkiyeti Suriye sorunsalının gündemindeki öncelikli madde değildir.



Erdoğan ve Putin

Lavrov basın toplantısında bir soru üzerine "Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine devretmeli" derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin telefonda Suriye'de olup bitenleri konuşmaktaydılar.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alınıyordu. Açıklamada Erdoğan'ın Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği ve sivil ölümlerin engellenmesi ile insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulanıyordu.



Bekleyelim

Aynı sırada Washington'da da Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABD Savunma Bakanı James Mattis açıklama yapmaktaydı. Mattis, kimyasal silahla saldırı sonrası Suriye'de askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını belirtmiş... Eğer Trump'a inanırsak ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve eğer Pentagon'a inanırsak Trump'ın sadece konuştuğunu düşüneceğimize göre, Afrin'in mülkiyetinin şu anda gündemin öncelikli maddesi olmadığını görebiliriz.