Geçmişteki seçimlerden sonra genellikle birkaç ay siyaseten sakin geçerdi. Kazanan yeni yönetimin hazırlıklarını yaparken, yenilen de yenildiğini kabullenip susardı. Seçmenler de nefes alırdı...



Yenilmemişler

Bu defa öyle olmadı. Çünkü yenilen yenildiğini kabullenmek yerine, kazananın kaybettiğini iddia ediyor. Daha da ileri gidiyor bu kaybeden, "Bizim hiç kaybımız yok ki" diyor. Evet... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasında yaptığı açıklamalardan söz ediyorum.



Tırmandırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ile "Bay Kemal" her gün biraz daha tırmandırıyor aymazlığını. Son olarak AK Parti'nin MHP ile birlikte kurduğu "Cumhur İttifakı"nın başarısına değinmek yerine, AK Parti'nin bundan sonra MHP'ye mecbur olacağını falan söyledi.



Yeni ebedi başkan

Açıkçası Deniz Baykal bir FETÖ üretimi kaset skandalı ile devrilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildiği zaman, bu kişinin CHP'ye ne katacağı konusu hiç işlenmemişti. O dönemdeki Erdoğan düşmanı merkez medya, sadece Kılıçdaroğlu'nun adını köpürtüyordu. Derken ardı ardına gelen seçim yenilgileri arasında Kılıçdaroğlu garip biçimde daha da güçlendi... Ve şu anda adeta Atatürk'ten sonra CHP'nin başına gelmiş yeni bir "Ebedi Başkan" konumunda.



CHP'liler şaşkın

Kılıçdaroğlu'nun iş başına geldikten sonra yaptığı garip ittifaklar, rakiplerini ustaca hamlelerle yemesi, son seçimde CHP'nin temsil ettiği ne varsa Millet İttifakı ile bunların reddedilmesi, şu anda konuşulamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu elinde tuttuğu "Dünya Pişkinlik Şampiyonu" ünvanı ile sürekli konuşuyor ve "Biz yenilmedik, AK parti yenildi" diyerek CHP'lileri ne söyleyeceklerini bilmez halde bırakıyor. CHP'nin inanmış tabanı öylesine şaşkın ki, Muharrem İnce gibi ucuz popülizmin temsilcisi olan bir siyasetçiden bile medet umar haldeler.



Kervan yürüyor

Ve sade Türk siyasetinin değil dünya siyasetinin parlayan yıldızı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin bu kafa karışıklığı sırasında kendi yeni kadrolarını oluştururken, AK Parti'nin yenilenmesi için gerekli adımları da atıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun boşlukta yankılanan "Biz yenilmedik onlar yenildi" şeklindeki çığlıkları arasında, Türkiye yeni döneme geçişin hazırlıklarını yapıyor.