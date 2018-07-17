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MEHMET BARLAS
17 Temmuz 2018, Salı BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Hem Putin’le hem de Trump’la olumlu diyalog kurabilmeyi başardık

Donald 'ın ABD'ye başkan seçilmesi Amerikan demokrasisinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterse bile, Trump'ın garip davranışları sonucu ABD derin devletinin kafasının karışması dünya ülkelerinin hayrına olmuştur.

İşsiz kaldılar
Akıllarına estikçe çeşitli ülkelerde darbe yaptıran CIA ve işlerine gelmeyen kararlar alan dünya liderlerine suikast düzenleyen , Başkan Trump'ın çizgi dışı davranışları yüzünden eylemlerine ara vermişlerdir. 'tan bu yana ABD'nin en büyük askeri dış dayanağı olan NATO, şu anda Başkan Trump'ın düşmanca saldırılarının hedefindedir. Almanya gibi ABD'nin en önemli bir müttefiki de, yine Trump'ın hedefindeki bir ülkedir.

Putin muhabbeti
Trump'ın en fazla muhabbet duyduğu dünya liderinin Rusya Devlet Başkanı Putin olması da, Amerikan siyasetçilerinin kafasını karıştırmaktadır. Çünkü ABD derin devletine göre, Başkanlık seçimlerine Rusya elektronik yollarla Trump lehine müdahale etmiştir. Ayrıca Trump'ın başkan seçilmeden önce Moskova'daki bir otelde, seks âlemleri yaptığı da iddia ediliyor. Bunun yanında Trump'ın danışmanlarının Rus milyarderlerle iş yapıp, büyük paralar kazandıkları da biliniyor.

Kırım'ın ilhakı
2014'te Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'dan kopartıp ilhak etmesinden beri, adeta yeniden Soğuk Savaş başlamış gibiyken ve Rusya'ya katı ekonomik ambargolar uygulanırken, Trump'ın müttefik liderlere göstermediği muhabbeti Putin'e göstermesi, söylediğimiz gibi Amerikan siyasetçilerinin kafasını karıştırmaktadır.

Olumlu diyaloglar
Bütün bu gelişmelerden bize Türkiye olarak yansıyacak durum, olumlu gelişmeleri içeriyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Putin'le hem de Trump'la kurduğu diyalog, Türk dış politikasına olumlu yansımalarını gösteriyor. Dün 'ın Helsinki'deki Trump'la yaptığı telefon görüşmesi de, sözünü ettiğimiz Türk dış politikasındaki olumlu yansımaların bir kanıtıdır.

Dostluk perçinlenirken
Helsinki'de başlayan Putin ile Trump görüşmeleri, rivayetlere göre Suriye'de en somut sonuçlu anlaşmalara dayanabilir. Bunun dışında Helsinki buluşmasından fazla şeyler beklenmiyor. Bu buluşma Putin - Trump dostluğunu herhalde daha da fazla perçinleyecektir. Ve dolayısıyla ABD'de Trump'a karşı olan kesimlerin öfkelerini daha da köpürtecektir.

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