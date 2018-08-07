Donald Trump'ın kural tanımaz davranışları ve uluslararası ilişkileri krize sokan kararları sade biz Türklerin değil tüm dünyalıların yaşamlarında olumsuz yansımalar göstermekte... Mesela İran'a karşı başlattığı yaptırımlar Avrupa Birliği ülkelerinin de öfkeli tepkisine sebep oldu. Kendinden önceki ABD başkanlarının imzaladığı bütün anlaşmaları yok sayan Trump, Çin medyasında yayınlanan bir yoruma göre "Bir sokak kabadayısı gibi davranıp, haraç ve gözdağı ile sokak dövüşü yapıyor."



Bizi de zorladı

Zaten kırılgan bir dönemden geçen dünya ekonomisi Trump'ın "Önce Amerika" diyerek başlattığı ticaret savaşları ve korumacılık politikası ile sürekli kriz ortamına sokuldu. Bu ortamın bize yansıması akaryakıt fiyatlarındaki tırmanış sonucu dış ödemeler dengemizin bozulması ve dolar fiyatının tırmanması şeklinde oldu. Sonuçta sade borçlu şirketler değil, tüm ekonomi şimdi yeniden yapılanma ihtiyacı duyuyor.



Yeni bir kriz

Ajan-papaz Brunson krizi dolayısıyla zaten zor günler geçiren Türk-Amerikan ilişkilerini, şimdi İran'a karşı başlatılan ABD yaptırımlarına Türkiye'nin uyma derecesine bağlı krizler daha da zorlayabilir. 16 Ocak 2016'da ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi tek başına çeken Trump, şimdi sade İran'ı değil AB'yi de karşısına almış bulunuyor.



AB karşı çıkıyor

AB dışişleri bakanlarının dün yayınladıkları bildiride ABD'nin çekilme kararından ve yaptırımları devreye sokmasından derin esef duyulduğu belirtilerek, "AB hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" denildi. Yaptırımlardan etkilenebilecek AB menşeli şirketleri koruma amacıyla güncellenmiş AB "Engelleme Mevzuatı"nın yarından itibaren devreye sokulacağı vurgulandı.



Bir maganda mı?

Davranışları ile günlük hayatımızı bazen dayanılmaz hale sokan kişilere "Maganda" deriz ya... Bunları trafikte emniyet şeridinden geçerlerken, yolda yürürken sağa sola omuz atmalarından, yüzünüzü yıkadığınız lavaboya ayaklarını sokmalarından, toplu taşıma araçlarında kadınlara sarkmalarından falan tanırız. ABD'nin bugünkü başkanı Trump da, uluslararası alandaki davranışları ve Amerikan siyasetine getirdiği nefret söylemi ile bir maganda ya da "Redneck" tiplemesi sergiliyor. Dilerim bugün yapılan kısmi seçimlerde Demokratlar Senato'da çoğunluğu ele geçirirler ve Trump için "impeachment" yolu açılır.