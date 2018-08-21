Söze "Nerede o eski bayramlar" diyerek başlayanlar aslında eski bayramları değil, eski bayramları birlikte yaşadıkları ve şimdi sonsuz yolculuğa çıkmış olan eski dostlarını özlemektedirler.



Güngör Uras da yok

Eski dostlardan biri olan Güngör Uras'ın da vefat ettiğini duyunca yıkıldım. Oysa onunla bayramlarda Bodrum'da olmaya alışmıştım. Eşi Nuran Uras'la karşılıklı olarak gözyaşlarımızı telefon hatlarına akıttık.



Yılların dostlukları

Güngör Uras'la birlikte Yılmaz Çetiner'in, Hasan Pulur'un ve Feyyaz Tokar'ın da içinde bulundukları Bebek Oteli barındaki "Salı Grubu"na yıllar önce ilk adımlarımızı atmıştık. Bu gruba daha sonra Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Vitali Hakko, Mustafa Pakoğlu da katıldı. Amcam Gürbüz Barlas, kardeşim Selim Barlas, Şarık Tara ve zaman zaman Adnan Kahveci de Salı Grubu'nu devam ettiriyorlardı.



Yola devam

Bebek Oteli'nin barının duvarında asılı bizim grubun tablosunu Cihat Hazerdağlı yapmıştı. Ve bugün de bu grubun devamı olan toplantılar, Bebek Bar'ın şefi İsmail Deligöz'ün bakımı altında devam ediyor.



Anılar tükenmez

Güngör Uras'la bir meslektaş olarak da hep yakın olduk. Birlikte çıktığımız yolculuklardan kalan unutulmaz anılarım vardı. Yukarıda sözünü ettiğim Bebek Grubu'nun çekirdek kadrosundan çok az dostun bugün de yaşadıklarını düşününce, eski bayramların neden özlendiğini çok iyi anlıyorum. Turan Güneş'in, Turgut Özal'ın ve babamın, annemin, dedemin, baba-anemin, amcalarımın hayatta oldukları o güzel bayramları nasıl özlemem ki?



Çocukluktan kalanlar

Siz sayın okurlarımın Kurban Bayramı'nızı kutlarken, sözü Orhan Veli'nin "Masal" şiirinin dizelerine bırakıyorum...

Çocuk gönlüm kaygılardan azade;

Yüzlerde nur, ekinlerde bereket

At üstünde mor kaküllü şehzade

Unutmaya başladığım memleket



Şakağımda annemin sıcak dizi

Kulağımda falcı kadının sözü

Göl başında padişahın üç kızı,

Alaylarla Kafdağı'na hareket.