AK Parti'nin 6'ncı Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma, sadece dün yaşanılanları özetlemiyordu.

Erdoğan bugünden sonra neler olacağını da anlatıyordu.

Kayda geçmeli

Bu konuşmanın bazı bölümlerini kayda geçirmek gerekiyor. Bu bölümlerin başta Amerika olmak üzere Türkiye'deki gelişmeleri çeşitli nedenlerle yakından izleyen yabancı ülke diplomatları tarafından hemen değerlendirildiğini tahmin etmek zor değildir.

Meydan okuyoruz

Evet... İşte konuşmanın dikkat çeken bazı bölümleri...

"-Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor.

Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.

Biliyoruz ki iman varsa imkân da vardır.

"-Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız.

Tehditler sökmez

"-Hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez.

Bugün her türlü tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan Türkiye'yi işte bu duruşumuza borçluyuz.

"-Sınır ötesi operasyonlara devam edeceğiz. Daha önce Cerablus'ta, El Bab'da, dün Afrin'de ne yaptıysak Suruç'tan Cizre'ye kadar olan sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız.

Kanal İstanbul

"-Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kanal İstanbul, 43 kilometre. Her iki tarafında inşallah iki butik şehir oluşturacağız.

Böylece Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz.

Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz."

Soframızı paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yaşanılanları değerlendirdiği bölümler de şunlardı:

"-Hiç kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışmadık, tüm renklerimizi olduğu gibi kabul ettik.

Soframızın paylaştıkça bereketlendiği inancıyla yardım için uzanan hiçbir eli boş çevirmedik."

Neler yaptılar

"-Tabi aynı zamanda husumetler çoğaldı. İçerideki ihanet odaklarını da hayata geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar.

Siyaset darbesi yapmaya kalktılar.

Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar."