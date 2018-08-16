Eski İstanbul kabadayılarının en sinirlendikleri şey birilerinin gelip sigaralarını kabadayının nargilesinin ateşinden yakmasıymış. Nargile keyfi bozulan kabadayı bu densizliği yapan kişiye akla gelmedik küfürler eder, adamı yerin dibine batırırmış.



Nargilenin ateşi

Bir yaz günü mahallesindeki kıraathanenin önünde bulunan kaldırıma çektiği sandalyede oturan mahallenin en ünlü kabadayısı, nargilesinden nefesler çekerek keyif yapıyormuş... Bir adam kenardan yaklaşıp kabadayının önüne gelmiş. Elindeki sigarayı kabadayının nargilesinin ateşinden yakıp, bir nefes çekmiş. Sonra sigaranın dumanını burnundan vermiş ve konuşmaya başlamış...

-Muhterem kabadayım... Ben ahlaksız ve alçak biriyim. Zaten annem fahişedir, babam da onu pazarlayan bir kadın satıcıdır...

Kabadayı adama şöyle bir bakmış. Sonra "Be adam ben sana ne söyleyebilirim ki? Benim söyleyeceğim her şeyi, sen kendin için zaten söyledin" demiş.



Trump kaşındı

Kim bilir kaç gündür Trump Amerika'sı için neler yazdığımızı düşünürsek, "Daha başka söyleyecek ne kaldı ki" dememiz mümkündür. Ve en önemlisi Trump'ın kendisini ve ülkesini biz Türklerin gözünde bu duruma düşüren kişi Trump'ın kendisidir. 1947'den bu yana inişli çıkışlı günler olsa da, temelde Türkiye ile Amerika birbirlerine özen gösteren iki müttefiktirler.



Hukukmuş

Trump bu ilişkiyi de, Türkiye'nin egemenliğini ve hukukunu da hiçe saymış, Türkiye'de yargılanan bir ajan papaz için, Türk-Amerikan ilişkilerini dinamitlemiştir. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasındaki FETÖ bağlantılarının kanıtlanmasına rağmen Fetullah Gülen'i "Hukuk izin vermiyor" gerekçesiyle bize teslim etmeyen Trump, ajan papaz söz konusu olunca Türk hukukunu yok saymaktadır.



Çanak tuttu

Trump kendi kamuoyunda zaten yeterince hakaret düzeyindeki eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu nedenle medyayı "Halk düşmanı" olarak ilan da etmiştir. Demek ki bu adama Amerika'da kendisini hedef alan aşağılayıcı sözler yeterli gelmedi. Biz Türklerin de kendisini hakkıyla tanımlayacak kelimeleri bulmamız için çanak tuttu.

Dileriz bu dönem bu adamla birlikte geride kalır. Bu dönem de geçer ama iz bırakarak geçer.