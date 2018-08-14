Bütün özdeyişler gibi "Eşkıyanın gece ne yapacağı belli olmaz" deyişi de doğrulandı... Gece saatlerinde piyasalar ve bankalar kapalıyken 1 doların değeri 7 Türk Lirası'nı geçiverince şaşırmıştık. Meğer bu durum eşkıyanın gece mesaisinin sonucuymuş.

Habere göre Londra'da piyasa kapalı olmasına rağmen banka, fon ve forex yöneticileri bilgisayarlarını açıp döviz işlemi yapmaya başlamışlar. İlk anda Morgan Stanley'nin Londra'daki yöneticilerinin gece Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen döviz operasyonundaki en çok talebi yapan kişiler oldukları görülmüş. Ancak daha sonra bu işlemin Morgan Stanley'den gelmediği, Asya üzerinden yapıldığı anlaşılmış... Olmayan Türk liralarıyla borçlanıp dolar aldıkları tespit edilen eşkıyanın gece operasyonu, dün engellendi.



Eşkıya enflasyonu

Aslında "Eşkıya" olarak nitelenebilecek ve Türkiye'yi kötü niyetlerinin hedefi olarak gören o kadar çok kişi ve merkez var ki... Bunların başında ABD Başkanı Donald Trump ile yardımcısı Mike Pence geliyor. Yoldaşları olan ajan papaz Brunson için bu ikilinin yapmayacakları eşkıyalığın olmadığını öğrendik. Bu arada bunlara yaranmak için diğer eşkıya olan FETÖ'cülerin de evangelist olabilecekleri ihtimali konuşulmaya başladı.



Kural çiğneyiciler

Bunların Türkiye'yi hedef alan eşkıyalıklarını Dünya Ticaret Örgütü uzmanı Rufus Yerxa şöyle değerlendirdi: "Eğer ABD ulusal güvenlik çıkarları için istediğini yapabileceğini söyleyerek Dünya Ticaret Örgütü sisteminin kurallarını yeniden yazarsa, dünyadaki her ülkenin en kritik ulusal güvenlik çıkarının ne olduğuna dair yeni bir tanımla gelmesine hazırlı olmak gerekir."



Dünya endişeli

Trump-Pence ikilisinin ittifak ve kural dinlemez davranışlarını endişe ile izleyenler arasında Alman Başbakanı Merkel de var. Aynı şekilde Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" dedi. İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti de, eylül başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, Türkiye'yi örnek gösterdi.



Neler görmedik ki

Tarih boyunca yenilgileri de, komploları da geride bırakmayı başarabilmiş bir toplumuz. İnebahtı deniz savaşında Osmanlı donanması yok olduktan sonra Sadrazam Sokullu'nun "Yelkenleri ipekten halatları ibrişimden yeni bir donanma yaparız" dediğini unutabilir miyiz?



Saldırı bitmiyor

Sonuçta gözümüz ve kulağımız yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da... Onu dinliyoruz: "-Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıya kalarak Gezi olayları ile başlayan 17-25 Aralık'la devam eden 15 Temmuz'la bir üst aşamaya taşınan saldırıların devam edeceği açıktır."



Biz sağlamız

"-Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Bizim bunlara eyvallah dememiz mümkün değildir... Biz kur şöyle oldu, böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır."