Yine Orhan Gencebay'ın "Batsın bu dünya"sını mırıldanmaya başladım. Kaç gündür hepimizin nedenlerini anlamaya çalıştığımız dolar krizinin arkasında Trump adındaki boyalı saçlı bir çakma kabadayının bulunmasını, daha başka nasıl değerlendirebiliriz?



Garip bir başkan

YouTube'da Amerikalı televizyon talk showcusu Stephen Colbert'in "Aptal bir adam için coğrafya" programını izliyorum. Meğer Trump ülkeler arasındaki saat farklarını bilmiyormuş. Ayrıca Nepal'e de "Meme" anlamına gelen "Nipple" ve Bhutan'a da "Düğme" anlamına gelen "Button" diyormuş.



Magandanın dünyası mı?

Siyasete girmeden önce kumarhane işletmiş, iflas etmiş ve iflasını vergi ödememek için değerlendirmiş bir Amerikan milyarderini aptal bir adam olarak görmek tabii ki mümkün değil. Ama gerektiği zaman kanun ve kural dinlemeyen bu maganda bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı olunca, ister istemez "Batsın bu dünya" diye başlıyor ve devam ediyorsunuz...

"Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim

Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim

Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım"

Trump'ın yaptığı kabadayılık sade Türk Lirası'nı vurmakla kalmadı ki... Hindistan'ın Rupisi de dolar karşısında bütün zamanların en düşük değerine indi. Bunun yanında Türk Lirası'nın dolar karşısındaki anormal değer kaybı Rusya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Meksika para birimlerini de vurdu.



Her şey düzelecek

Biliyoruz ki dolar karşısında Türk Lirası'nın dalgalanması bir yerde duracak. Bir yeni kur oluşacak. Ekonomi de, hayat da o yeni kura adapte olacak. Ve kaldığımız yerden kalkınma ve gelişme yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı, bilemiyorum. Çünkü Amerika'yı yönetenlerin akıllarına estiği zaman dostlarına ne tür düşmanlıklar yapacaklarını kestirmek imkansız hale gelmiş bulunuyor. Ve bu iş böyle giderse mesela IPhone'u sade FETÖ'cüler kullanacaklar.



Arayışlar

Dün Ankara'da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Türkiye ile Rusya arasındaki bir stratejik ortaklık" arayışından söz ediyordu. Sonuçta diplomatların Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi dilini bırakmıştı ve şöyle konuşuyordu dün:

"-ABD'de kargaşa var. Bu krizi çözmek isteyenler de var bu krizden faydalanmak isteyenler de var. Tam bir karmaşa var gerçekten. Kimin ne yaptığı belli değil. Sadece bize yönelik değil. Başka ülkelerle ilişkilerde de bu görülüyor."



Kabadayılık devri

"-Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz. Herkesi eşit ortak olarak görmekle olur."

"-Türkiye'ye yönelik son saldırılarından dolayı Avrupa'da ciddi bir endişe var. ABD parasını ve elindeki gücü Avrupa ülkelerine saldırmak için de kullanmaya başladı. Dolayısıyla dolardan kaçma isteğini görmeye başladık."