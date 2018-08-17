Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan kural ve ahlak tanımaz saldırısı sahnelenmeseydi, tabii ki daha doğru olurdu... Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir yara açan bu saldırı, yıllar sonra da hatırlanacaktır.



Ama ne ortak!

Ancak bu olay dolayısıyla Türk toplumunun bu çeşit olağanüstü durumlar karşısındaki bilinci bir kez daha kanıtlandı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde olduğu gibi toplumun hemen her kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydu... "Stratejik ortak" diye yere göğe sığdıramadığımız Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceği bir kez daha anlaşıldı.



Bir dost

Biz bu krizli dönem dolayısıyla kimin dost olduğunu bir kez daha anladık. Özellikle Katar Emiri El Tani, bu konudaki en önde gelen isim oldu. Bu arada yaşanılan dolar krizi ekonomi yönetiminin sorumluluğunu yüklenen Berat Albayrak için de bir çeşit göreve alışma fırsatı yarattı.



Beklenen yansımalar

Dolar kurundaki dalgalanma elbet ekonomiye yansımalarını gösterecektir. İlk olarak bu yansımaları akaryakıt fiyatlarına yansıyan zamlarla görüyoruz. Çeşitli ithal mallarında da zamlar göreceğimizi biliyoruz. Bu arada Amerikan ithal ürünlerine getirilen ek vergiler, bu ürünlere olan talepte büyük düşüşlere neden olacaktır. Bu arada bir kez daha Türk bankacılık sisteminin güçlü olduğunu görmüş bulunuyoruz.



Kırılgan demokrasi

Yaşadığımız olay sade bize değil tüm dünyaya Amerika Birleşik Devletleri demokrasisinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiş bulunuyor. Bu demokraside ipini koparan herkes işini uydurursa, bu süper devlete Başkan olabiliyormuş. Dünya barışı da, evrensel ekonomik düzen de Başkan olmayı başaran ama bu göreve asla layık olmayan kişinin elinde rehine konumuna düşüyor.



Bölünmüş toplum

Donald Trump adındaki bu kişinin sebep olduğu krizler sade bizimle Amerika'nın ilişkilerini olumsuz etkilemiyor. Amerika'nın içindeki sosyo-politik dengeler de bu adamın kural tanımaz ve ırk ayırımcı tutumu yüzünden alt üst olmuş durumda. Bu Trump'ın kamplaştırdığı Amerikan toplumu adeta patlamaya hazır görünümde.



Hazırlıklı olalım

Zor günleri birlik ve dayanışma içinde atlatabileceğimizi bir defa kanıtladığımız için mutluyuz. Ancak Trump Amerika'sından başka kötülüklerin de gelebileceğini hiç unutmayalım. En azından FETÖ'nün koruyucusu olan bir Amerika'dan söz ettiğimizi hep hatırlayalım.