Tarih gibi siyaset de insanların öyküleri üzerinde gelişir...

Örneğin hakkında "Muhtar bile olamaz" diye Hürriyet'te başlık atılan Tayyip Erdoğan'ın, "Başkanlık Sistemi"nin "Başkan"ı olması ve o başlığın atıldığı Hürriyet'in patronu Aydın Doğan'ın da artık basın patronu olmaması süreci, çarpıcı insan hikâyeleri içermiyor mu?



Trump ve McCain

Şu anda ABD medyası da iki insanın çakışan hayat öyküleri üzerinden siyaseti izlemekte...

Vietnam savaşı sırasında uçağı düşen ve beş yıl Kuzey Vietnam'da işkenceli bir esaret hayatı süren savaş kahramanı Cumhuriyetçi Senatör McCain'in vefatı, Başkan Trump'ın McCain hakkında o yaşarken "Esir düşen asker kahraman değildir" demesini sıcak gündeme getirdi. Çünkü McCain "Trump cenazeme gelmesin" diye vasiyet etmişti. Yani müteveffa Senatör ölümünden sonra ABD Başkanı'nı aşağılamış oldu.



Bir yıldönümü

Ancak son zamanların en ilgi çekici insan hikâyesi Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in annesine aittir.

"Anavatan Savaşı" diye değerlendirilen 2'nci Dünya Savaşı'nın bitişinin 70'inci yıldönümü 2015'te kutlanırken, Putin "Rus Öncü" dergisi için ailesinin savaşta yaşadıklarını anlatan bir makale yazmıştı. Putin bu anılardan bir bölümünü eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da anlatmış.

Clinton "Zor Tercihler" başlıklı kitabında, Putin'in annesinin yaşadıklarını şöyle kaleme aldı...



Meğer annesiymiş

Putin'in babası cepheden kenti Leningrad'a geldiğinde, evinin önünde Alman kuşatması sırasında ölenlerin cesetlerinin taşındığı bir kamyonu görür. Bu cesetlerden birinin ayağında, Putin'in babasının savaştan önce eşine aldığı ayakkabıya benzeyen bir ayakkabı vardır. Adamcağız kamyonu durdurup, o ayakkabıları giyen cesedi görmek ister. Ceset gerçekten eşine aittir.



Ve doğum...

Ceset kamyondan indirildiğinde hâlâ nefes aldığı görülür. Hemen hastaneye götürülür ve tedavi edilir, iyileşir. Bu kadın daha sonra 7 Ekim 1952'de Vladimir Putin'i dünyaya getirecektir. Putin'in babası 1998'de, annesi ise 1999'da vefat edecektir.



Hayat böyledir

Görüldüğü gibi en umulmadık yerlerde ve zamanlarda insan aklının zor kabul edeceği dramlar yaşanabilir. İşin güzel tarafı bu dramların bazen mutlu sonla noktalanmasıdır.

Bu öyküyü öğrendikten sonra Putin'e herhalde eskisinden farklı duygularla bakacaksınızdır.