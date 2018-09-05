Olay doğrudan çeşitli açılardan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Geçmişte olduğu gibi şimdi de, ölümden kaçmaya çalışan yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı konumunda, sınırlarımıza dayanabilir. Ayrıca İdlib'e dönük operasyonlar hakkındaki en kapsamlı değerlendirme, 7 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı, Putin ve Ruhani'nin de bulunacakları Tahran Zirvesi'nde yapılacak.

ABD ve teröristler

Tabii bir de İdlib'de olduğu gibi tüm Suriye topraklarındaki terör örgütlerinin özellikle ABD tarafından desteklendiği gerçeği var gündemde. Nitekim Amerika'yı tweetlerle yöneten Başkan Trump, "İdlib'e yapılan saldırılar sivillerin hayatını tehdit ediyor" içerikli bir mesaj yayınladı ama hem Rus askerlerini hem de Esad'ın güçlerini drone'larla vuran buradaki teröristlerden hiç söz etmedi.



Kremlin konuştu

Kremlin'den hava saldırısı sonrasında şu açıklama yapıldı: "Militanlar Suriye'de barışı ve üslerimizi tehdit ediyor. İdlib bir terör yuvası haline geldi. Rusya, Türkiye ve İran'ın Tahran'da bir araya geleceği üçlü zirvede ana konu İdlib'deki son durum olacak. Trump'ın İdlib ile ilgili yaptığı açıklama kentteki sorunları çözüme yardım etmiyor."



İran ve İsrail

Suriye krizine bağlı bir diğer gelişme de, İran ile İsrail arasındaki sıcak gerginliğe ilişkindir. Suriye'de Esad'a yardım için bu ülkede bulunan İran güçlerinin İsrail'i de hedef aldıklarını iddia eden Netanyahu, "Gerekirse İran'ı da vururuz" içerikli, açıklamalar yapıyor.



Zirinovski konuştu

Geçen akşam bir Rus televizyon kanalındaki açık oturumda konuşan Rus siyasetçi Zirinovski de, Amerika'nın Kürtleri kullanarak Türkiye'yi savaşa sürüklemeyi amaçladığını iddia etti. Zirinovski'ye göre Suriye merkezli anlaşmazlıklar sonunda nükleer silahların kullanılmasına dayanabilir.



Erdoğan'ın ağır yükü

Şu anda hem ekonomiyi yeniden rayına oturtmaya hem müttefik olarak bildiğimiz Amerika kaynaklı komplolara direnmeye hem de Türkiye'yi bu krizli ortamda her çeşit saldırıya karşı korumaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki sorumlu kadrolara, bizler vatandaşlar olarak destek vermeliyiz. Gün kısır kavgaları yapacak gün değildir.